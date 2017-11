«Мужчины часто увлекаются и начинают кусаться, это происходит постоянно»

Одна из самых популярных и интересных рубрик на Reddit называется Ask Me Anything (AMA). О чем угодно спрашивают самых разных людей – от бывших агентов ЦРУ и реальных преступников, отсидевших за убийство, до Билла Гейта, Барака Обамы и рэпера Снупа Догга. Героиней одной из последних сессий стала американская стриптизерша под никнеймом milfsauce, которая рассказала, каково это – зарабатывать на жизнь своей сексуальностью.

Самый жуткий клиент?

75% из них пугают меня, так что сложно сказать. Я скорее смогу вспомнить нормальных.

Кто в твоем понимании «нормальный» клиент»?

Это социально адаптированный мужчина, способный на здоровые отношения. Он лишь время от времени заскакивает в стрип-клуб, чтобы выпустить пар, попробовать что-то новое или просто развлечься. Он понимает, что к чему, и не проявляет неуважения.

Остальные 75% – это мужчины, которые ходят в клубы каждую неделю, или отчаявшиеся, которые ищут способа удовлетворить потребность в человеческом контакте. Для некоторых поход на стриптиз – способ демонстрации власти или получения признания, которого в реальной жизни они от женщин не получают. Я не имею ничего против этих людей, но они отнимают много энергии. С «нормальными» парнями приятно поболтать, у них нет заблуждений, что вы хотите поехать к ним домой, и они справедливо компенсируют потраченное вами время, и их никак не назовешь криповатыми.

Ты когда-либо занималась оральным сексом с клиентом или оказывала сексуальные услуги за дополнительную плату?

Нет, но проституция широко распространена в танцевальной индустрии. Это огорчает и раздражает. И усложняет жизнь девушкам вроде меня, потому что мы не можем провести ночь, не столкнувшись с хамством. Я обеими руками за легализацию проституции, чтобы мужчины и женщины, которым это необходимо, могли отправиться ко всем чертям из клуба. Я ничего не имею против этого. Меня уже просто тошнит от парней, которые убеждены, что секс входит в «пакет услуг», потому что другая девушка до меня им дала.

Случалось, что парень начинал лизать твою грудь, пока ты сидишь на нем верхом?

Да, это происходит постоянно. В целом я нормально к этому отношусь, но у меня проколоты соски, а большинство парней слишком грубы. Пару раз приходилось давать пощечину тем, кто слишком увлекался и кусался. В таких случаях дай палец, руку по локоть откусят. Больше всего я ценю нежность. Прошлой ночью мне пришлось врезать одному наглецу за то, что он укусил меня. Это была рефлекторная реакция. Мужчины иногда слишком воодушевляются и у них случаются трудности с самоконтролем.

Сколько ты зарабатываешь?

За сегодняшнюю ночь я заработала примерно $500 (около 30000 рублей). В прошлую субботу вышло около $650 (38000 рублей). В будни меньше. Зависит от местоположения, времени года, типа заведения и так далее. Когда я работала в клубе поменьше, я могла выручить около $200-$350 (12000-20000 рублей) за ночь. В будни у меня много других забот, но, если ты знаешь, что делаешь, и работаешь в режиме full-time, есть возможность в течение года заработать шестизначную сумму. Когда я работала четыре дня в неделю, мой ежегодный доход составлял порядка $60000 (3500000 рублей). Конечно, мои налоговые счета говорят иначе.

Самая крупная сумма, заработанная тобой за неделю?

Сложно сказать. Наверное, $2000 (116000 рублей) или типа того, когда у меня были время и мотивация. Я хотела свозить сына на отдых и пахала, как сумасшедшая, чтобы сделать это. В итоге, я не только добилась цели – мы еще и задержались на отдыхе на четыре дополнительных дня. Это было просто потрясающе. Помню, как было тяжело по возвращении, но такова жизнь.

Почему ты выбрала стриптиз? Что привело тебя в эту профессию?

Я выбрала стриптиз из-за гибкого графика и кучи денег, которую я уносила после каждой рабочей ночи. У меня есть образование, я занималась разными вещами и продолжаю заниматься ими сейчас, и мне не хотелось сидеть в офисе. Танцы позволяют мне зарабатывать быстрые деньги и заниматься тем, что меня интересует, и уделять время семье. Я просто хотела заработать деньжат. Я умею флиртовать, дразнить, а еще я хорошая актриса. В школе я была театральным гиком и немного занималась моделингом. Есть смысл максимизировать мой ROI (показатель окупаемости инвестиций. – Esquire), пока я молода. Но у всего свой срок. Шоу не может продолжаться вечно. Сейчас я работаю над достижением следующего шага; если через три года я все еще буду заниматься стриптизом, значит, что-то в моем плане пошло не так.

У тебя были клиенты, которые преследовали тебя?

Не могу сказать, что меня часто преследовали, но есть люди, которые находили разную информацию обо мне и использовали это ради манипуляции и прочих неловких вещей. В каждом случае это была моя вина, например, я случайно дала свой номер или что-то типа того.

Ты общаешься со своими коллегами?

Клуб похож на тюремный микромир. Есть отдельные компании и те, кто сам по себе. Я сама по себе. И я определенно не высовываюсь. Я не заинтересована в дружбе с большинством своих коллег. Некоторые из них приличные люди, и они держат себя так же, как и я. В двух или трех случаях я заводила с ними дружбу. С одной из коллег мы хорошо проводили время, пока она не уехала. Другая употребляла метамфетамин и в наркотическом угаре придумала обо мне жестокие параноидальные истории, которые разболтала другим девушкам (это было здорово, потому что какое-то время они все боялись меня). Последнюю я спасла от побоев бойфренда и посадила на самолет, чтобы она жила со своим сладким папиком. Короче говоря, в этой индустрии лучше не высовываться. Люди устраивают разборки без повода, а у меня нет времени на это.

Ты состоишь в отношениях? Если да, то как твой парень относится к твоей работе?

Я сейчас как раз подъезжаю к дому своего мужчины, чтобы забраться в его постель после долгой ночи. Мы вместе больше двух лет. Он хорошо справляется, но ревнует. Я успокаиваю его. А он уверяет меня, что не трахает девушек на работе, которые посматривают на его член. Так что, думаю, все уравновешено.

Как родители относятся к твоей работе?

Мой отец знает об этом. Он также знает, что я умная и осторожная. Он всегда мне повторяет: «Будь осторожна». Почти все мои близкие знают. Никого это не беспокоит.