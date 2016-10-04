Моя одежда потому и называется традиционной, что в ней не надо ничего менять. Я и не меняю. У нас так все люди одеваются, и музыканты не исключение. Одеваясь подобным образом, мы, наоборот, растворяемся среди людей. Мы надеваем джеллабы с самого детства и на всю жизнь. На Западе мне, конечно, приходится порой носить европейскую одежду, поскольку с моими традиционными хламидами возникают определенные проблемы — особенно в аэропорту, где меня сразу ведут обыскивать в отдельную комнату, да и по улицам в Европе и Америке так тоже особенно не походишь.

Люблю кожаные туфли и покупаю их обычно в Турции. Я отродясь не носил кроссовок. А если уж спортивный костюм, то Adidas. Но никаких кроссовок, повторяю. В последнее время мне приходится покупать одежду в Турции — хотя в Сирии в свое время это было делать легче и приятнее.

Я сам ухаживаю за своей бородой и усами, никаких парикмахеров.

У меня есть любимая куртка-бомбер оливкового цвета.

В одежде я никогда никому не стремился подражать — надеюсь, что и мне никто не станет, будь я хоть сто раз известный музыкант.

У меня всю жизнь были и есть только одни часы. Не знаю, чьего производства, так что и обсуждать нечего.