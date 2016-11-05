Пальто, TRUSSARDI футболка, HERMES брюки, PRADA ботинки, ROCCO P.

Далее 7 cекретов стиля Шайи Лабафа Далее 7 уроков стиля от Венсана Касселя Я ПРИШЕЛ В БОЛЬШОЙ ТЕАТР В 2009 ГОДУ из хореографического училища «Гжель». Решил попробовать — все равно не возьмут, по крайней мере, жалеть не буду. Геннадий Янин, заведовавший тогда балетной труппой, сказал: «На хороший репертуар не рассчитывайте, но вот в кордебалет нам нужна «мебель» — держать сзади пики. Вы высокий, фактурный — справитесь». И меня взяли. С недоверием, конечно. Я не участвовал в конкурсах, не завоевывал наград, не был замечен на отчетных концертах и окончил не слишком престижное учебное заведение. Мне понадобилось шесть лет, чтобы стать премьером.

Бушлат, FINN FLARE

МОИМ ПЕДАГОГОМ БЫЛ НИКОЛАЙ ЦИСКАРИДЗЕ. Мы до сих пор общаемся, недавно он написал мне: «Как хорошо, что ты у меня есть, а я — у тебя. Потому что ты человек огромной воли, который умел слушать, терпеть, и у тебя все получилось. А я просто золотая рыбка — вытащил тебя из «Гжели». Последний раз он написал мне после просмотра «Корсара» с лондонских гастролей. В постановке главный герой — морской разбойник Конрад танцует в юбке (на самом деле это не юбка, а длинная рубашка с поясом). Некоторые артисты снимают эту юбку на па-де-де, чтобы комфортно чувствовать себя во время танца. А я не снял, потому что это глупость — разрушать целостность костюма. И Николай Максимович мне написал: «Молодец, что не снял, значит, соображаешь». Из таких мелочей складывается балет.

Пальто, PAL ZILERI свитер, BALLY брюки, TRUSSARDI ботинки, GEOX

ИНОГДА НУЖНО СДЕЛАТЬ ТРИ ШАГА НАЗАД, чтобы потом пройти на десять вперед. В начале своей балетной карьеры, во время выступления, я уронил балерину. Прямо на пол, и еще сверху сам на нее упал. Я был новичком, девочка была новенькой, спектакль был новым и сложным. Был соблазн решить: все, я не гожусь, надо забирать документы и уходить из балета. Но я переломил себя.

Куртка, PEUTEREY джемпер, BOSS брюки, PAL ZILERI ботинки, LOUIS VUITTON

КОГДА Я СТАЛ ПРЕМЬЕРОМ БОЛЬШОГО ТЕАТРА, художественной руководитель сказал мне: «Ролей будет все меньше, но ты станешь танцевать главные. Премьер — это определенный статус, его нельзя понижать». Сейчас я уже не танцую двойки, четверки — только заглавные партии. Мне интересно станцевать двоюродного брата Джульетты, Тибальта, или самого Ромео в «Ромео и Джульетте». Кажется, это то немногое, что я еще не танцевал из классики. Надеюсь, со временем смогу больше пробовать себя в современной хореографии.

Джемпер, LANVIN брюки, PAL ZILERI

ЧЕГО МНЕ НЕ ЗАНИМАТЬ, ТАК ЭТО УВЕРЕННОСТИ И УПОРСТВА. В 2013 году в одноименном балете мне досталась роль Спартака — предводителя восставших рабов. Я пришел на репетицию, посмотрел в зеркало и подумал: ну какой я Спартак? Он коренастый, угрюмый, жесткий. Но когда начал репетировать, работать — во мне все это проснулось. Я доказал, что на сцене могу быть не только принцем. Взялся за роль, тогда как многие артисты этого боятся — считают, что у них ничего не выйдет. Впоследствии плоды моей работы оценил и хореограф постановки Юрий Григорович. Мой отец не любил балет, и даже когда я танцевал — скучал. И часто ругался: тут я не докрутил, здесь я не допрыгнул. Он не «балетный» человек — работает на авиационном заводе, но почему-то во всем разбирается. После «Спартака» отец на все посмотрел по‑другому. Ему стали нравиться другие балеты с моим участием — «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Иван Грозный». Теперь и не вытащишь из театра.

Свитер, пальто, TOMMY HILFIGER брюки, ATELIER PORTOFINO

КАЖДЫЙ ТАНЦОВЩИК МЕЧТАЕТ ВЫЙТИ НА СЦЕНУ зарубежного театра как приглашенный артист — в Токио, Париже, Нью-Йорке. Это позволяет познать другой менталитет, развить себя как личность. И, конечно, популярность — чем больше танцуешь по миру, тем больше плюсов. Мне нравится Япония — там с почтением относятся к русскому балету, я бы даже сказал, с неким идолопоклонством. В Нью-Йорке публика искушенная, но там есть фактор борьбы, конкуренции — ее нужно завоевать.

Пальто, PEUTEREY джемпер, PAL ZILERI брюки, BALLY ботинки, BOSS

СЕЙЧАС Я РАБОТАЮ НАД «ЗОЛОТЫМ ВЕКОМ» в постановке Юрия Григоровича — уже репетирую партию комсомольца Бориса. Хорошо, что я начал подготовку еще до юбилейных лондонских гастролей Большого театра — постепенно вхожу в форму. Если я не позанимаюсь неделю — буду потом еще два месяца восстанавливаться. Во время пируэта будет голова кружиться, прыгнуть не смогу. Это сложный процесс — как будто вам нужно хорошенько вызубрить иностранный язык. Каждый день повторяете одно и то же.

Пальто, DIOR HOMME водолазка, BOSS брюки, JOHN VARVATOS ботинки, JIMMY CHOO