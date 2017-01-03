Любая одежда прежде всего должна быть удобной. Немнущийся костюм, который мне подарил Пол Смит, — мой самый любимый. Я даже купил еще один такой, но другого оттенка.

Кроссовки олицетворяют мою жизнь. Мне приходится много передвигаться между зданиями музея, поэтому я не вылезаю из кроссовок по четырнадцать часов. Новые приходится покупать каждые два месяца. Иногда так прикипаю душой к паре, что донашиваю ее до дыр и оторванных кусков.

У меня нет времени на шопинг. Не могу представить, чтобы я потратил целый день на покупку одежды.

Я нередко пренебрегаю дресс-кодом. Статус светского раздолбая позволяет мне так поступать. Большинство светских мероприятий — надуманные. 90% пригласительных я отправляю в мусорную корзину.

Бренды часто дарят мне одежду, но я не хочу превратиться в свадебного генерала и постоянно ходить нарядным.

Менять одежду каждый сезон — довольно ущербная позиция. Если тебе не идет обувь на платформе, то и не надо ее покупать.

Я люблю хлопковые футболки с двумя пуговицами у ворота. Я надеваю их, когда у меня плохое настроение, и сразу будто оказываюсь на яхте.

Ничто не идет мне так, как синий костюм с белой рубашкой. Это мой козырной ход, я его редко использую.

Меня страшно раздражает, что в Росси все одеваются в серое и черное. Мы боимся испачкаться, поэтому неохотно соглашаемся даже на синий — не говоря уже о розовом или желтом.

У меня нет татуировок. Не люблю вещи, которые когда-нибудь могут устареть.