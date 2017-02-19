Больше всего ценю в одежде функциональность. Я часто работаю лежа на диване, и лучший наряд для этого — белая футболка с джинсами. Жизнь и так короткая, нет никакого смысла проводить ее в кожаных туфлях, которые натирают ногу, и пиджаках, которые постоянно мнутся.

Если надо, я появлюсь перед публикой в костюме банана, и мне будет комфортно. Удобство уступает эффектности, когда этого требует ситуация.

Я все время экспериментирую. Самое скучное — это однажды придумать себе образ и стать его заложником. Мне нравится меняться, правда, делаю я это довольно примитивными способами: отращиваю бороду и становлюсь похожим на скандинавского лесоруба или сбриваю ее и молодею на пятнадцать лет. Хотя, по правде говоря, борода — это страшная экономия времени.

У меня большая коллекция очков и разных безделушек. Когда ты на сцене и у тебя нет возможности быстро облачиться в другой костюм, аксессуары — самый простой способ поменяться, почти ничего не меняя.

Я ненавижу выбирать. Именно поэтому терпеть не могу ходить по магазинам. А самый лучший ресторан для меня — тот, в котором тебе предложат только рыбу или курицу.

Меня вдохновляет женская красота. Ничто не побуждает к смене гардероба больше, чем женщина. Она говорит, что ты одеваешься как идиот, и сразу хочется выкинуть всю одежду. ≠