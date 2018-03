Карл Лагерфельд умеет удивлять, но в этот раз он, кажется, превзошел самого себя. Дизайнер превратил презентацию осенней коллекции Chanel в космическое шоу, установив в центре парижского Grand Palais муляж ракеты в натуральную величину. Брендированная логотипом модного дома, ракета стала центральной элементом программы. Вокруг нее выстроили похожий взлетно-посадочную полосу подиум, а также установили сиденья для гостей. Показ закончился имитацией запуска под песню Элтона Джона Rocket Man.

Коллекция осень-2017 — воплощение космической фантазии Лагерфельда. Среди представленных вещей — маленькие сумки в форме ракет, высокие блестящие сапоги, костюмы с космическими принтами.

Габриэль Шанель вдохновлялась астрологией: знаки зодиака, в особенности Лев (ее собственный), регулярно находили отражение в ее творчестве. Она верила, что созвездия оказывают влияние на судьбу человека и в какой-то степени была суеверной.