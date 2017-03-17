Я был бы счастлив, если бы у нас везде был дресс-код. Сейчас у всех низкий уровень культуры, и без жестких правил с этим не справиться. Я даже хочу предложить Владимиру Мединскому не пускать на вечерние спектакли Большого театра зрителей без нарядной одежды. Нужно не уважать окружающих и не любить себя, чтобы пренебрегать правилами хорошего тона. Если вас пригласили на премьеру фильма, будьте добры выглядеть соответствующе. Смокинг — это тоже спецовка.

На самом деле, мужчины любят шопинг так же, как женщины. Неприятным это занятие становится, только когда ты не влезаешь в 52-й размер.

У меня никогда не было безудержной тяги к приобретению вещей. В юности я все деньги спускал на девчонок и гулянки, а когда начал хорошо зарабатывать, — на кларнеты.

Мои покупки — это всегда экспромт. Сейчас стало легче жить: байеры продумывают за тебя тенденции, выбирают подходящие вещи и привозят их в Москву. Раньше, если ты немного не влезал в джинсы, приходилось худеть, а теперь можно купить другой размер.

Мне несколько раз приходилось менять образ, чтобы соответствовать рок-н-роллу. Работа у меня такая: нужно выглядеть молодо и свежо. Люди, которые знают меня долгие годы, простят пузо и лысину, но другие подумают, что я недоразвитый человек, раз пою в таком возрасте о разбитом сердце.

У меня дома нет гардероба, я много одежды увожу на дачу. Могу пожарить вам шашлык в костюме от Prada. ≠