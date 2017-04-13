Костюм, LORO PIANA поло, ERMENEGILDO ZEGNA
Пиджак, KITON пуловер, PRADA
Рубашка, BOTTEGA VENETA брюки, RALPH LAUREN кеды, FRATELLI ROSSETTI часы, TAG HEUER CARRERA CAL.1887
Куртка, ERMENEGILDO ZEGNA брюки, BOTTEGA VENETA кеды, ALESSANDRO DELL’AQUA
Куртка, ZZEGNA свитер, RALPH LAUREN часы, TISSOT BALLADE
Тренч, BURBERRY свитер KITON брюки, BRIONI ботинки, BALDININI часы, CERTINA DS-8 MOONPHASE
Бомбер, TOM FORD рубашка, BOTTEGA VENETA джинсы, PRADA кеды, ALESSANDRO DELL’AQUA часы, TAG HEUER CARRERA CAL.1887
Пиджак, KITON пуловер, PRADA джинсы TOMMY HILFIGER ботинки CHRISTIAN LOUBOUTIN часы UNION GLASHUTTE BELISTAR
Куртка, RALPH LAUREN жилет, KITON рубашка VAN LAACK