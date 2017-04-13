Костюм, LORO PIANA поло, ERMENEGILDO ZEGNA

Пиджак, KITON пуловер, PRADA

Рубашка, BOTTEGA VENETA брюки, RALPH LAUREN кеды, FRATELLI ROSSETTI часы, TAG HEUER CARRERA CAL.1887

Куртка, ERMENEGILDO ZEGNA брюки, BOTTEGA VENETA кеды, ALESSANDRO DELL’AQUA

Куртка, ZZEGNA свитер, RALPH LAUREN часы, TISSOT BALLADE

Тренч, BURBERRY свитер KITON брюки, BRIONI ботинки, BALDININI часы, CERTINA DS-8 MOONPHASE

Бомбер, TOM FORD рубашка, BOTTEGA VENETA джинсы, PRADA кеды, ALESSANDRO DELL’AQUA часы, TAG HEUER CARRERA CAL.1887

Пиджак, KITON пуловер, PRADA джинсы TOMMY HILFIGER ботинки CHRISTIAN LOUBOUTIN часы UNION GLASHUTTE BELISTAR

Куртка, RALPH LAUREN жилет, KITON рубашка VAN LAACK