Стиль Гардероб Бомбер Райана Гослинга Отдавая должное цикличности моды, Esquire выбирает героев из недавнего прошлого в вещах, которые можно купить прямо сейчас. В этом выпуске — бомберы, как у Райана Гослинга в фильме «Драйв». одежда CALVIN KLEIN COLLECTION 66 912 рублей GUCCI 447 065 рублей COMMES DES GARÇONS SHIRT 34 990 рублей MAISON KITSUNE 16 173 рубля DRIES VAN NOTEN 51 071 рубль MAISON MARGIELA 109 749 рублей MARC JACOBS 72 731 рубль SHOTT 13 461 рубль одежда одежда При участии: Ксении Трушиной 13 апреля 2017 Далее 7 cекретов стиля Шайи Лабафа