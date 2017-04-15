Киногерои сильно влияют на мой внешний облик. Я долго был влюблен в образ агента Дейла Купера из «Твин Пикса». Потом был в восторге от «Шерлока Холмса» Гая Ричи: оттуда я позаимствовал жилетки. А когда я посмотрел сериал Suits («Форс-мажоры». — Esquire), то узнал себя в Харви Спекторе: его костюмах и прическе. Даже купил белые рубашки, как у него.

Мне нравится, как я выгляжу в костюмах, но мне в них некомфортно. Как только я прихожу со встречи, сразу надеваю футболку и джинсы.

В университете у меня были длинные волосы. Эти фотографии лучше не гуглить. Я пробовал носить почти все попсовые вещи своего времени: штаны-трубы, ботинки «гриндерсы». Последние стоили очень дорого по нашим меркам, и я купил их у питерской компании Extra. Они оказались такими же, как оригинальные, но без фирменной металлической вставки в носке. И я все время беспокоился, что это кто-нибудь заметит.

На первом курсе я зашел в магазин Beneton и увидел трусы, которые стоили тысячу рублей, тогда я подумал: каким психом нужно быть, чтобы купить трусы за такие деньги?

Как-то я нашел в шкафу старый дедушкин костюм, который был мне маловат и поэтому выглядел как приталенный. Я был горд собой и носил его еще пару лет.

У современных детей совсем другое отношение к одежде: они носят брендовые вещи, каждый сезон меняют наряды. А я на свой выпускной вечер пошел в костюме сына подруги моей мамы. ≠