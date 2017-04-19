Стиль Гардероб Ботинки Стива Маккуина Отдавая должное цикличности моды, Esquire выбирает героев из недавнего прошлого в вещах, которые можно купить прямо сейчас. В этом выпуске — замшевые ботинки, как у Стива Маккуина в фильме «Детектив Буллит». одежда SANDERS & SANDERS 13 528 рублей TOM FORD 56 800 рублей POLO RALPH LAUREN 14 224 рубля PAUL SMITH 20 397 рублей BARBOUR 7607 рублей TOD’S 23 396 рублей SANTONI 26 135 рублей COMMON PROJECTS 23 600 рублей одежда одежда При участии: Ксении Трушиной 19 апреля 2017 Далее 7 cекретов стиля Шайи Лабафа