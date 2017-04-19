Ботинки Стива Маккуина

Отдавая должное цикличности моды , Esquire выбирает героев из недавнего прошлого в вещах , которые можно купить прямо сейчас. В этом выпуске — замшевые ботинки , как у Стива Маккуина в фильме « Детектив Буллит».