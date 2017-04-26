Стиль Гардероб Косуха Марлона Брандо Отдавая должное цикличности мужской моды, Esquire выбирает героев из недавнего прошлого в вещах, которые можно купить прямо сейчас. В этом выпуске — косухи, как у Марлона Брандо в фильме «Дикарь». одежда SAINT LAURENT 178 211 рублей GOLDEN GOOSE 99 500 рублей ZARA 14 999 рублей SOULLAND 32 980 рублей Y/PROJECT 131 733 рубля ACNE 113 600 рублей 3.1 PHILLIP LIM 105 641 рубль MUSHER 47 200 рублей одежда одежда При участии: Ксении ТрушинойФотография: Getty Images 26 апреля 2017 Далее 7 cекретов стиля Шайи Лабафа