Косуха Марлона Брандо

Отдавая должное цикличности мужской моды , Esquire выбирает героев из недавнего прошлого в вещах , которые можно купить прямо сейчас. В этом выпуске — косухи , как у Марлона Брандо в фильме « Дикарь».