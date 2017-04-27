Шопинг в городе оставляет желать лучшего. Пробки и погода заставляют следовать привычной схеме дом-работа-друзья (в лучшем случае)-дом без отклонений. И все же мы советуем вам не откладывать обновление весеннего гардероба, тем более, что у нас есть для вас прямой маршрут. На
Понедельник
Начните неделю с серьезными намерениями. В этом вам помогут костюм-тройка из тонкой шерсти и формальная голубая рубашка. Не редко именно в понедельник случаются командировки, так что не забудьте обзавестись легким чемоданом, который поместится в ручную кладь, и брифкейсом для ноутбука и документов ему в тон. Командировкой же оправдаете кроссовки и солнцезащитные очки. Мы же говорили про серьезные намерения, а не серьезное выражение лица.
Вторник
Продолжаем нагнетать обстановку, показывая, кто в офисе хозяин, с помощью строгого костюма в тонкую полоску и безупречно подобранных аксессуаров. Коллеги нуждаются в мотивации. Кто им поможет, если не вы?
Среда
Снижаем градус серьёзности, но остаёмся в рамках формального дресс-кода. Середина недели — опасное время, когда уже хочется расслабиться, но пока ещё рано. Это настроение прекрасно передаёт спокойный серый костюм в классическом сочетании с коричневыми аксессуарами.
Четверг
Выдыхайте. Выходные уже близко. Забудьте дома галстук и освободите руки, сменив портфель на мессенджер. Назначьте на вечер приятный ужин и просто оставьте пиджак в гардеробе вместе с курткой.
Пятница
Часть первая
Любимый дресс-код — расслабленная пятница. Время продемонстрировать ваше знание трендов сезона. Выбирайте монохромный образ в модном бежевом цвете и дополните его аксессуарами с графичными узорами. Заканчивайте пораньше и езжайте домой. Вам нужно переодеться для вечера.
Часть вторая
Пиджак от смокинга оставьте в шкафу. У вас будет свой black tie — с майкой с принтами и мягкой замшевой косухой в тон атласным лацканам на брюках. На шею небрежно накиньте шарф. Он добавит образу расслабленности, а ещё согреет вас, когда будете на рассвете возвращаться домой.
Суббота
По традиции суббота — день, когда нужно переделать очень много дел. Увидеться с друзьями, проведать родителей, наконец отвезти мотоцикл на то перед началом сезона. Нужен удобный и при этом универсальный образ. Деним с этой задачей справляется на отлично.
Воскресенье
В последний день недели велик соблазн остаться дома и залпом смотреть сериалы, заказывая еду через приложения на телефоне, чтобы не пришлось ни с кем разговаривать. Даже разносчику пиццы чаевые давать молча. Мы предлагаем вам вылезти из-под одеяла и пустых коробок от еды и сделать что-то непривычное. Например, встать на скейт. И примерить модную университетскую куртку.