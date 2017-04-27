Шопинг в городе оставляет желать лучшего. Пробки и погода заставляют следовать привычной схеме дом-работа-друзья (в лучшем случае)-дом без отклонений. И все же мы советуем вам не откладывать обновление весеннего гардероба, тем более, что у нас есть для вас прямой маршрут. На farfetch.com погода всегда хорошая, а доставка от пробок не зависит. В каком бы стиле вы ни одевались, как бы ни мечтали выглядеть, кем бы ни работали, поверьте, у farfetch.com найдется для вас стилистическое решение. Чтобы не быть голословными, мы составили для вас восемь очень разных образов на каждый день недели (потому что пятницу считаем за два дня).

Понедельник

Начните неделю с серьезными намерениями. В этом вам помогут костюм-тройка из тонкой шерсти и формальная голубая рубашка. Не редко именно в понедельник случаются командировки, так что не забудьте обзавестись легким чемоданом, который поместится в ручную кладь, и брифкейсом для ноутбука и документов ему в тон. Командировкой же оправдаете кроссовки и солнцезащитные очки. Мы же говорили про серьезные намерения, а не серьезное выражение лица.

Вторник

Продолжаем нагнетать обстановку, показывая, кто в офисе хозяин, с помощью строгого костюма в тонкую полоску и безупречно подобранных аксессуаров. Коллеги нуждаются в мотивации. Кто им поможет, если не вы?

Среда

Снижаем градус серьёзности, но остаёмся в рамках формального дресс-кода. Середина недели — опасное время, когда уже хочется расслабиться, но пока ещё рано. Это настроение прекрасно передаёт спокойный серый костюм в классическом сочетании с коричневыми аксессуарами.

Четверг

Выдыхайте. Выходные уже близко. Забудьте дома галстук и освободите руки, сменив портфель на мессенджер. Назначьте на вечер приятный ужин и просто оставьте пиджак в гардеробе вместе с курткой.

Пятница

Часть первая

Любимый дресс-код — расслабленная пятница. Время продемонстрировать ваше знание трендов сезона. Выбирайте монохромный образ в модном бежевом цвете и дополните его аксессуарами с графичными узорами. Заканчивайте пораньше и езжайте домой. Вам нужно переодеться для вечера.

Часть вторая

Пиджак от смокинга оставьте в шкафу. У вас будет свой black tie — с майкой с принтами и мягкой замшевой косухой в тон атласным лацканам на брюках. На шею небрежно накиньте шарф. Он добавит образу расслабленности, а ещё согреет вас, когда будете на рассвете возвращаться домой.

Суббота

По традиции суббота — день, когда нужно переделать очень много дел. Увидеться с друзьями, проведать родителей, наконец отвезти мотоцикл на то перед началом сезона. Нужен удобный и при этом универсальный образ. Деним с этой задачей справляется на отлично.

Воскресенье

В последний день недели велик соблазн остаться дома и залпом смотреть сериалы, заказывая еду через приложения на телефоне, чтобы не пришлось ни с кем разговаривать. Даже разносчику пиццы чаевые давать молча. Мы предлагаем вам вылезти из-под одеяла и пустых коробок от еды и сделать что-то непривычное. Например, встать на скейт. И примерить модную университетскую куртку.