Рубашка Жан-Поля Бельмондо

Отдавая должное цикличности мужской моды , Esquire выбирает героев из недавнего прошлого в вещах , которые можно купить прямо сейчас. В этом выпуске — рубашки , как у Жан-Поля Бельмондо в фильме « На последнем дыхании».