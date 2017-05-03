Стиль Гардероб Рубашка Жан-Поля Бельмондо Отдавая должное цикличности мужской моды, Esquire выбирает героев из недавнего прошлого в вещах, которые можно купить прямо сейчас. В этом выпуске — рубашки, как у Жан-Поля Бельмондо в фильме «На последнем дыхании». одежда UNIQLO U 999 рублей AMI 12 800 рублей ENLIST 9221 рубль DRIES VAN NOTEN 16 207 рублей VALENTINO 12 405 рублей ZARA 2999 рублей DNL 6349 рублей MARNI 26 990 рублей одежда одежда При участии: Ксении Трушиной 3 мая 2017 Далее 7 cекретов стиля Шайи Лабафа