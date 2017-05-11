Стиль Гардероб Белые джинсы Дэвида Хеммингса Отдавая должное цикличности мужской моды, Esquire выбирает героев из недавнего прошлого в вещах, которые можно купить прямо сейчас. В этом выпуске — джинсы, как у Дэвида Хеммингса в фильме «Фотоувеличение». одежда UNIQLO 2999 рублей SAINT LAURENT 22 095 рублей VETEMENTS 63 105 рублей POLO RALPH LAUREN 7645 рублей ACNE 13 575 рублей MARC JACOBS 15 768 рублей H&M 4999 рублей MSGM 13 336 рублей одежда одежда При участии: Ксении ТрушинойФотография: Getty Images 11 мая 2017 Далее 7 cекретов стиля Шайи Лабафа