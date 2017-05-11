Белые джинсы Дэвида Хеммингса

Отдавая должное цикличности мужской моды , Esquire выбирает героев из недавнего прошлого в вещах , которые можно купить прямо сейчас. В этом выпуске — джинсы , как у Дэвида Хеммингса в фильме « Фотоувеличение».