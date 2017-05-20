Я ЛЮБЛЮ ВСЕ ЗОЛОТОЕ. Золотые кроссовки, свитшоты, золотой пиджак — как только вижу золото, сразу теряю сознание. Мне кажется, это что-то татаро-монгольское.

Я ЖИЛ В ЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ ТАШКЕНТА, где все ходили в спортивных костюмах. А я купил в секонд-хенде желтые джинсы, гавайскую рубашку и зеленый пиджак. Это был стопроцентный протест.

В ДЕТСТВЕ Я МЕЧТАЛ О МОДНОМ СПОРТИВНОМ ВЕЛОСИПЕДЕ. Это были 1990-е годы, родители не могли себе позволить крутой велик, и я катался на обычном. Переехав в Москву, я с первой же зарплаты наконец купил себе велосипед: желтого цвета, со скоростями. Ездил я на нем два раза.

У МЕНЯ НЕТ ЛЮБИМЫХ ВЕЩЕЙ. Я так много переезжаю, что стараюсь к ним не привязываться. Мне больше люди нравятся. При желании мои вещи поместятся в два чемодана. Однажды я съехал с квартиры и оставил там все. Положил в рюкзак все необходимое, взял кота, закрыл квартиру на ключ и уехал.

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ Я ПОЛЮБИЛ ОДЕЖДУ РОССИЙСКИХ БРЕНДОВ. Мы ставили иммерсивный спектакль «Декабристы» в Санкт-Петербурге, и там много таких магазинов. Думаю, потому что ритм города другой, не как в Москве: есть время сесть и сшить пальто.

У МЕНЯ ВСЕ ЧАСЫ ЛОМАЮТСЯ. Такая у меня энергетика: отламываю дверные ручки у автомобилей, продавливаю кнопки в стиральной машине. И часы не работают — уже штук десять по дому валяется. Можно попробовать заменить батарейку, но мне лень. ≠