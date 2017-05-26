Когда ты капитан команды — чемпиона России по футболу и полузащитник сборной, важно с ответственностью подходить к тому, как ты выглядишь, при этом не забывая о своем призвании. Мы попросили Дениса Глушакова продемонстрировать, как носить костюм с футбольной джерси adidas, в которой спортсмен играет в составе национальной команды.

Первый тайм Далее Мы из джерси. Часть вторая. Надя Карпова. Далее В чем идти на премьеру «Звездных войн» 2017 год окончательно отменил все правила в отношении костюмов — этим летом о рубашках можно забыть насовсем. Для Дениса нет ничего естественнее, чем надеть костюм в тонкую полоску со своей футбольной джерси. Узор костюма сочетается с графикой на майке, одновременно делая сам костюм менее формальным, а спортивную футболку — подходящей по случаю. В таком образе Денис может отправиться и на пресс-конференцию по случаю победы своей команды, и в раздевалку перед очередным матчем для мотивационной речи.

Второй тайм Двубортный костюм — один из самых сложных в повседневном обращении, но есть один простой совет, как его носить. Костюм должен идеально сидеть по фигуре, так что найдите хорошего проверенного портного, который подгонит вам пиджак в плечах и талии и проконтролирует длину рукавов, а также посадку и длину брюк. Когда пиджак застегнут на все пуговицы, он должен четко очерчивать ваш силуэт. Что касается брюк, они должны заканчиваться на середине щиколотки.