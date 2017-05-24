Стиль Гардероб Поло Шона Коннери Отдавая должное цикличности мужской моды, Esquire выбирает героев из недавнего прошлого в вещах, которые можно купить прямо сейчас. В этом выпуске — поло, как у Шона Коннери в фильме «Доктор Ноу». вещи ход вещей шон коннери GUCCI 20 789 рублей BARBOUR 4999 рублей LACOSTE 5980 рублей MASSIMO DUTTI 3290 рублей JOHN SMEDLEY 13 700 рублей POLO RALPH LAUREN 6097 рублей Z ZEGNA 4902 рубля LANVIN 11 532 рубля вещи ход вещей шон коннери вещи ход вещей шон коннери При участии: Ксении Трушиной 24 мая 2017 Далее 7 cекретов стиля Шайи Лабафа