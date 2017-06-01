Стиль Гардероб Джинсовая куртка Мартина Шина Отдавая должное цикличности мужской моды, Esquire выбирает героев из недавнего прошлого в вещах, которые можно купить прямо сейчас. В этом выпуске— джинсовые куртки, как у Мартина Шина в фильме «Пустоши». вещи ход вещей мартин шин VISVIM 47 228 рублей UNIQLO 1999 рублей LANVIN 56 500 рублей HELMUT LANG X TRAVIS SCOTT 25 656 рублей ACNE 17 810 рублей LEVI’S 5628 рублей PS BY PAUL SMITH 9505 рублей A.P.C. 11 064 рубля вещи ход вещей мартин шин вещи ход вещей мартин шин При участии: Ксении Трушиной 1 июня 2017 Далее 7 cекретов стиля Шайи Лабафа