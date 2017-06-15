Красная ветровка Джеймса Дина

Отдавая должное цикличности мужской моды , Esquire выбирает героев из недавнего прошлого в вещах , которые можно купить прямо сейчас. В этом выпуске — красные ветровки как у Джеймса Дина в фильме « Бунтарь без причины»