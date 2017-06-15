Стиль Гардероб Красная ветровка Джеймса Дина Отдавая должное цикличности мужской моды, Esquire выбирает героев из недавнего прошлого в вещах, которые можно купить прямо сейчас. В этом выпуске — красные ветровки как у Джеймса Дина в фильме «Бунтарь без причины» ход вещей джеймс дин ACNE 22 973 рубля BARACUTA 25 515 рублей Z ZEGNA 19 950 рублей LA MARTINA 17 550 рублей MAISON KITSUNÉ 9042 рублz ALPHA INDUSTRIES 6170 рублей WOOLRICH 13 890 рублей ZARA 3999 рублей ход вещей джеймс дин ход вещей джеймс дин При участии: Ксении Трушиной 15 июня 2017 Далее 7 cекретов стиля Шайи Лабафа