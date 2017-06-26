Стиль Гардероб Синие джинсы Дэйва Гаана Отдавая должное цикличности мужской моды, Esquire выбирает героев в вещах, которые можно купить прямо сейчас. В этом выпуске — синие джинсы, как у Дэйва Гаана. ход вещей дэйв гаан Depeche Mode в Берлине, 1984 GUCCI 23 127 рублей CALVIN KLEIN JEANS 7557 рублей GOSHA RUBCHINSKIY 19 281 рубль A.P.C. 13 315 рублей LOEWE 18 575 рублей H&M 1999 рублей OUR LEGACY 8422 рубля Carhartt WIP 6490 рублей ход вещей дэйв гаан ход вещей дэйв гаан При участии: Ксении ТрушинойФотографии: Getty Images 26 июня 2017 Далее 7 cекретов стиля Шайи Лабафа