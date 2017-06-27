Гольф обязывает игрока выглядеть хорошо. Вне гольфа я почти не ношу спортивную одежду. Если я иду в клуб, то скорее надену рубашку, а не футболку. Думаю, обычные люди появляются в рубашках реже, чем я.

Это стереотип, что гольфом в основном занимаются пузатые пенсионеры. Если вы посмотрите какой-нибудь современный турнир мирового уровня, то увидите там крутых накачанных мужиков.

В гольфе есть своя мода. Сейчас, например, Nike разрабатывает спортивную форму для игроков в противовес традиционным поло и брюкам. Раньше я любил играть в поло неоновых цветов, а сейчас больше придерживаюсь классики.

Спортивные бренды постоянно заявляют о волшебных свойствах своих костюмов. На такое я не ведусь: лучше куплю пять пар хороших брюк за ту же цену, чем одну раскрученную с сомнительными достоинствами. Я тренер и гольфист, и поэтому должен быть сдержанным.

На церемонию открытия чемпионата мира или другого серьезного турнира нужно приходить в костюме. Туда я даже надеваю запонки, чего в повседневной жизни обычно не делаю.

Я не люблю покупать одежду в России, поэтому, когда езжу на турниры, закупаюсь по полной, чтобы потом не тратить на это время.

В клюшках есть свои Mercedes-Benz, но научиться играть можно и чем-нибудь попроще. Моими первыми клюшками были Spalding, а в мире гольфа это масс-маркет.

Моя любимая клюшка — паттер. Ей обычно завершают игру. ≠