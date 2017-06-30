Рубашка Питера Фонда

Отдавая должное цикличности мужской моды , Esquire выбирает героев из недавнего прошлого в вещах , которые можно купить прямо сейчас. В этом выпуске — рубашки с принтом , как у Питера Фонда в фильме « Беспечный ездок».