Стиль Гардероб Рубашка Питера Фонда Отдавая должное цикличности мужской моды, Esquire выбирает героев из недавнего прошлого в вещах, которые можно купить прямо сейчас. В этом выпуске — рубашки с принтом, как у Питера Фонда в фильме «Беспечный ездок». ход вещей COMME DES GARÇONS SHIRT 16 109 рублей PRADA 44 899 рублей GUCCI 38 865 рублей TOM FORD 52 050 рублей H&M 2999 рублей DIESEL 6236 рублей PAUL SMITH 4823 рубля DOUBLE RAINBOUU 12 607 рублей ход вещей ход вещей При участии: Ксении Трушиной 30 июня 2017 Далее 7 cекретов стиля Шайи Лабафа