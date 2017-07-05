Слева направо:

1. Костюм, STRELLSON рубашка, ETON носки, FALKE ботинки, ADIEU
2. смокинг, GUCCI сорочка, VAN LAACK
3. Смокинг, CORNELIANI сорочка, CORNELIANI бабочка, GUCCI ботинки, SANTONI
4. костюм, MAISON MARGIELA рубашка, EDITIONS M. R ботинки, PAL ZILERI

СЕРГЕЙ МИНАЕВ главный редактор

Смокинг, CORNELIANI сорочка, CORNELIANI бабочка, GUCCI

СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВ заместитель главного редактора

смокинг, GUCCI сорочка, VAN LAACK носки, FALKE ботинки GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN

ВАДИМ СМЫСЛОВ редактор

Костюм, STRELLSON рубашка, ETON очки, GUCCI

РОМАН ГОЛОВКО арт-директор

костюм, MAISON MARGIELA рубашка, EDITIONS M. R босоножки, GUCCI

Благодарим DOM Boutique Hotel за помощь в проведении съемки.