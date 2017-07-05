Слева направо:1. Костюм, STRELLSON рубашка, ETON носки, FALKE ботинки, ADIEU 2. смокинг, GUCCI сорочка, VAN LAACK 3. Смокинг, CORNELIANI сорочка, CORNELIANI бабочка, GUCCI ботинки, SANTONI 4. костюм, MAISON MARGIELA рубашка, EDITIONS M. R ботинки, PAL ZILERI
СЕРГЕЙ МИНАЕВ главный редакторСмокинг, CORNELIANI сорочка, CORNELIANI бабочка, GUCCI
СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВ заместитель главного редакторасмокинг, GUCCI сорочка, VAN LAACK носки, FALKE ботинки GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN
ВАДИМ СМЫСЛОВ редакторКостюм, STRELLSON рубашка, ETON очки, GUCCI
РОМАН ГОЛОВКО арт-директоркостюм, MAISON MARGIELA рубашка, EDITIONS M. R босоножки, GUCCI
Благодарим