Шорты Джуда Лоу

Отдавая должное цикличности мужской моды , Esquire выбирает героев из недавнего прошлого в вещах , которые можно купить прямо сейчас. В этом выпуске — шорты , как у Джуда Лоу в фильме « Талантливый мистер Рипли».