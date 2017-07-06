Стиль Гардероб Шорты Джуда Лоу Отдавая должное цикличности мужской моды, Esquire выбирает героев из недавнего прошлого в вещах, которые можно купить прямо сейчас. В этом выпуске — шорты, как у Джуда Лоу в фильме «Талантливый мистер Рипли». вещи джуд лоу ход вещей талантливый мистер рипли Z ZEGNA 8295 рублей UNDEFEATED 4193 рубля NORSE PROJECTS 6820 рублей ADAM SCOTT x UNIQLO 1999 рублей BARENA VENEZIA 7315 рублей HARTFORD 6168 рублей CHRISTOPHER KANE 20 420 рублей POLO RALPH LAUREN 4755 рублей вещи джуд лоу ход вещей талантливый мистер рипли вещи джуд лоу ход вещей талантливый мистер рипли При участии: Ксении Трушиной 6 июля 2017 Далее 7 cекретов стиля Шайи Лабафа