Стиль Гардероб Толстовка Джека Керуака Отдавая должное цикличности мужской моды, Esquire выбирает героев из недавнего прошлого в вещах, которые можно купить прямо сейчас. В этом выпуске — толстовки, как у Джека Керуака. ход вещей джек куруак JAMES PERSE 8703 рубля RICK OWENS 23 058 рублей FRESCOBOL CARIOCA 8140 рублей LEVI’S 3850 рублей CARHARTT WIP 3992 рубля YEEZY 19 810 рублей VALENTINO 55 109 рублей UNIQLO 499 рублей ход вещей джек куруак ход вещей джек куруак При участии: Ксении Трушиной 13 июля 2017 Далее 7 cекретов стиля Шайи Лабафа