Стиль Гардероб Белый пиджак Тома Вульфа Отдавая должное цикличности мужской моды, Esquire выбирает героев из недавнего прошлого в вещах, которые можно купить прямо сейчас. В этом выпуске — белые пиджаки, как у Тома Вулфа. ход вещей том вулф SAINT LAURENT 121 370 рублей MANGO 3999 рублей POLO RALPH LAUREN 20 600 рублей NEIL BARRETT 42 750 рублей TOM FORD 212 818 рублей FAVOURBROOK 46 065 рублей PAL ZILERI 24 599 рублей GIORGIO ARMANI 90 642 рубля ход вещей том вулф ход вещей том вулф При участии: Ксении ТрушинойФотографии: Getty Images 3 августа 2017 Далее 7 cекретов стиля Шайи Лабафа