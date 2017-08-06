я жил 12 лет в израиле и учился в военно-воздушной школе. Каждое утро мы должны были появляться на построении при полном параде: форменная рубашка заправлена, высокие ботинки зашнурованы. Но стоило мне выйти из школы, как пуговицы тут же расстегивались, а шнурки развязывались. Любая дисциплина вызывает у меня внутренний протест.

бороду я начал носить, когда десять лет назад репетировал свой моноспектакль по дневникам Буковски. Уже лет семь, как я его не играю, но с тех пор бриться перестал — только летом один раз, чтобы загорело лицо.

я переехал в питер из израиля, где зимой носил кожаные куртки, и это самое теплое, что у меня было.

я не коллекционирую вещи. Время от времени мы с женой проводим ревизию гардероба и от всего, что висит слишком долго, избавляемся. Приличное отвозим в детский дом.

мне важно оставаться адекватным: я не режиссер в шарфике. Я за демократический театр и дружеские отношения с актерами.

я нашел для себя оптимальный вариант одежды: австралийские непромокаемые ботинки Вlundstone, темно-синие джинсы Quiksilver и серые свитера. И новое я покупаю, только когда старое совсем изнашивается. Костюм я тоже иногда ношу — свадебный. Странно покупать вещь, чтобы надеть ее один раз.

у меня нет потребности в дорогих вещах. Баснословных денег не стоит ни одна тряпка. ≠