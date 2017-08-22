Май 2017, Met Gala. Основатель и креативный директор streetwear бренда Off-White Вирджил Абло появился на мероприятии в собственной — в буквальном смысле — версии кроссовок Nike Air Jordan 1, чем привлек внимание многих гостей, некоторых звезд и без исключения всех хайпбистов*. Тогда-то и начались спекуляции касательно того, как будет выглядеть совместная коллекция Вирджила и крупнейшего спортивного бренда. И выглядит она, должны признаться, впечатляюще. Абло переработал ключевые модели Nike, назвал коллекцию The Ten и сделал по‑новому крутыми десять моделей кроссовок: как классические Air Jordan 1, так и сдержанные и уже многими забытые Blazer. Однако Вирджил взялся не только за классику — как дань уважения стилю tech-wear, дизайнер поработал также и с более футуристичными моделями из технологичных материалов — например, Zoom VaporFly.

Это тот редкий случай, когда бренд не останавливается на упоминании имени дизайнера рядом со своим лого, а действительно вовлекается в процесс коллаборации и заново изобретает привычные модели. Однако те, кто знают Вирджила Абло, уже давно ассоциируют его имя с Канье Уэстом. Абло был креативным консультантом рэпера и даже работал с ним над дизайном Yeezy, когда линия должна была выйти на платформе Nike Air. Так почему же Вирджил не пошел на более безопасную территорию adidas, на которой в итоге, так успешно работает Yeezy Уэста? Немцы объективно зарабатывают больше хайпа, они на острие атаки с релизами Yeezy и NMD и очевидно больше отвечают молодежной повестке. Ответ простой — потому что это не так интересно. Вирджил в одном из интервью о совместной коллекции заявил, что любит вызовы: «Что интересно, так это тот факт, что это культурное явление. Ключевые идеи постмодернистской культуры, инноваций и спорта, умещенные в один проект».

А что может быть большим вызовом для дизайнера уличной моды, чем война с драконами уличного хайпа? Да, ваш друг купил себе красную рычащую Ferrari и предлагает вам пассажирское сиденье, чтобы весь район был в шоке от вас двоих. Сядете или возьмете себе Lamborghini, чтобы обойти его на повороте? Вирджил выбрал второй вариант. Более того, коллаборация с Nike выводит его из лиги, ограниченной streetwear -культурой. Nike уже успели поработать с Рикардо Тиши (который не меньше котируется на улицах) и Кимом Джонсом (нам же не надо вспоминать про LV x Supreme?). В этих контрактах прослеживается очень приятная закономерность, которая заставит всех консерваторов скрипеть зубами: мейнстримная мода окончательно отвоевала улицы. Молодые ребята, месяцами борющиеся за правильный свитшот, услышаны. Их влияние, их стиль и их присутствие достигло уровня, когда эти самые улицы уже попросту невозможно игнорировать. И те, кто еще недавно смотрел на streetwear свысока, теперь хотят видеть его у себя на прилавках. В общем, если вы один из вышеуказанных консерваторов, лучше сдавайтесь сейчас, купите себе бомбер Off-White и добавьте к нему кроссовки из коллекции Nike и Вирджила Абло. И помните — если не можешь кого-то победить, сделай его соратником.

В продаже в ноябре эксклюзивно в московском ЦУМе.

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