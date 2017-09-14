Стиль Гардероб Шляпа Уильяма Берроуза Отдавая должное цикличности мужской моды, Esquire выбирает героев из недавнего прошлого в вещах, которые можно купить прямо сейчас. В этом выпуске — шляпы, как у Уильяма Берроуза. ход вещей уильям берроуз BORSALINO 48 933 рубля LORO PIANA 30 347 рублей BORSALINO 16 925 рублей BRIXTON 6910 рублей H&M 1099 рублей SAINT LAURENT 25 635 рублей CHRISTIAN DADA 24 916 рублей NICK FOUQUET 37 857 рублей ход вещей уильям берроуз ход вещей уильям берроуз При участии: Ксении ТрушинойФотография: Getty Images 14 сентября 2017 Далее 7 cекретов стиля Шайи Лабафа