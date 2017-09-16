Звезда комедии «Один дома» Маколей Калкин принял участие в съемках короткометражного фильма модного дома Kenzo о закулисной жизни обитателей цирка. Существенная часть 12-минутного видео посвящена клоунам, и актер — один из них.

Ролик со звучным названием Cabiria, Charity, Chastity («Кабирия, Благотворительность, Целомудрие») приурочен к показу осенне-зимней коллекции Kenzo’s SS18, который состоится 27 сентября.

Режиссером видео выступила актриса Наташа Лионн, известная по картинам «Оранжевый — хит сезона» и «Американский пирог». В фильме также приняли участие Майя Рудольф, Грета Ли, Джеймс Ренсон, комики Фред Армисен и Мэтт Лукас, индийский дизайнер Варис Ахлувалиа и Лесли Одом-младший.

Последней полнометражной лентой Маколея Калкина стала картина «Аладдин Адама Грина», вышедшая в 2016 году. До этого он снимался в комедии «Секс и завтрак» (2007 год). В 2013 году актер основал рок-группу The Pizza Underground, пародирующую песни The Velvet Underground.