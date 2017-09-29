пальто, свитер Hermes

брюки Alexander Terekhov

— я полдня жил в дьюти-фри, — улыбается Дельфин. — За рубли там ничего не купишь, а обналичить карточку нельзя. И ребята просовывали гривны мне под двери. Меня за этим застукали, но я объяснил пограничникам, что денег нет, а есть очень хочется, и они меня поняли. Они хотели, чтобы я получше устроился.

Андрею Лысикову запретили въезд на Украину на три года, остальным участникам группы все-таки удалось выступить на Atlas Weekend. За Дельфина хором пел зал. «Но вряд ли им по зубам отнять у нас самое дорогое». Необычная энергетика этого концерта, состоявшегося без главного героя, чувствуется даже на любительских видео из YouTube.

— Я вообще не смотрю записи своих концертов, — говорит он. — Но я порадовался за ребят, с которыми работаю. Наверное, им было страшно.

Андрей не любит говорить о себе.

— Просто я самый известный среди тех, кто стоял у истоков. Но от ярлыка «пионер русского рэпа» Дельфин отказывается.

— Есть много других людей, которые серьезно занимались хип-хопом. Они рубились за слово и за музыку. А мы ее скорее использовали в коммерческих целях.

куртка и свитер Brunello Cucinelli

Дельфин к себе несправедлив. Именно он научил Россию читать рэп. Познакомившись с рэпом на кассетах, выменянных у американцев на советский флаг, выучив брейк-данс по видеозаписям, уроженец московского района Очаково-Матвеевское впервые объездил страну еще в конце 1980-х как участник танцевальных команд, пропагандировавших малоизвестную у нас культуру хип-хопа. Потом Дельфин, уже записывавший первые демо «Дубового Гая» (музыкальный коллектив, основанный Дельфином и Гансом Хольманом. — Esquire), случайно попал в «Мальчишник» — группу, собранную продюсером Алексеем Адамовым по образу и подобию майамских 2 Live Crew. Дебютный альбом «Поговорим о сексе» записывался в студии на Кутузовском проспекте под лязг гусениц танков, въезжавших в августовскую Москву 1991-го, и стал бестселлером в официальном и пиратском релизе. Ребята из «Мальчишника», просто и дерзко говорившие на темы, которые вгоняли в краску взрослых, стали героями тинейджеров новой страны. Для «Мальчишника» Дельфин писал тексты о пьяном сексе, клофелинщицах и гонорее, а заработанные на гастролях деньги тратил на студийные записи «Дубового Гая».

бомбер Superdry

рубашка Levi’s

майка Oh, my

джинсы Levi’s

На своих концертах он больше не исполняет песен 1990-х — из первых сольных альбомов «Не в фокусе» и «Глубины резкости», на которых парень, говоривший со сверстниками языком улиц, предстал серьезным автором, размышляющим о любви, о жизни и смерти, о Боге.

— Все альбомы пишутся ради изменений, — говорит Дельфин. — Каждый записанный альбом — это пройденный этап. Потом песни живут на концертах, взрослея вместе с тобой. Не все песни: некоторые быстро умирают.

бомбер Herno

водолазка Corneliani

брюки и челси Hermes

В декабре прошлого года артист, чьи тексты издаются сборниками стихов, начал новую главу в творчестве. Из его коллектива ушел гитарист Павел Додонов, который был постоянным участником группы Дельфина с начала 2000-х. Последний альбом «Она» записывался уже без участия Додонова, и этим объясняется аскетизм его звучания.

— В «Она» все басовые партии сыграны на одной струне, — рассказывает Дельфин. — Я их сам придумывал и сам играл, а я не умею играть. Кроме того, Дельфин вернулся к музыке своей брейк-дансовой юности, начав заниматься диджеингом. Теперь поклонники музыканта, привыкшие к отстраненной интонации и экзистенциальной меланхолии его песен, пляшут под электро-фанк-сеты.

пальто Levi’s

рубашка и жилет Brunello Cucinelli

— Я играю то, что заставляет людей двигаться. А то, что их останавливает, я пытаюсь удалять из плейлиста.

Андрей Лысиков записывает свои альбомы как личные дневники, и события последних месяцев обязательно отразятся в его новых песнях, первые из которых появятся уже осенью. А пока он вместе с группой ищет новые звуки.

— Надо точно понять, чего мне хочется — заунывных скрипок или танцев. А потом просто отдаться этим ощущениям и получить удовольствие от музыки, которую я слышу. ≠