В последнее время я собираюсь на встречи за три секунды.

В моем шкафу только белые и черные футболки — по десять штук каждых. Я стараюсь выглядеть максимально просто.

Когда я вижу дома свою обувь, измазанную краской вперемешку с песком, я спрашиваю себя: «Илья, ты ведь снимаешь фильм в карьере, где все друг друга убивают, зачем надевать на съемку ботинки за триста долларов?»

Я открыл для себя потрясающую вещь — прачечные при гостиницах.

На съемочной площадке я всегда в движении — не люблю залипать перед монитором. Галстук при этом смотрелся бы дико.

Не думал, что когда-то буду хвастаться фотографиями, на которых мне пятнадцать.

Мужские туфли — как доширак. Если ты вынужден есть его каждый день, то с ума сойдешь от однообразия. Однако если покупать доширак время от времени, он кажется очень вкусным.

Когда-то у меня в гардеробе было двести маек с принтами, и я думал, что это остроумно и ярко. Были даже категории: майки с киногероями, музыкантами. А потом я вырос и все выбросил, решив, что внимание должно привлекать лицо, а не одежда.

Надеть строгий костюм — самый лучший способ избавиться от повседневности. ≠