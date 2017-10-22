МАМЕНЬКИН ПРИНЦ

Ни фельдмаршал Бернард Монтгомери, ни даже Роджер Мур в образе агента 007 не носили куртку-сафари с таким лоском, как Чарльз Филипп Артур Джордж Маунтбеттен-Виндзор.

На фотографиях шестидесятых годов принц Уэльский щеголяет в стильных хлопчатобумажных костюмах цвета хаки и морской волны. Закатанные рукава, эполеты, слегка помятая широкополая шляпа и кожаный чехол для бинокля, перекинутый через плечо, как патронташ.

Вот он, разгоряченный, играет в поло. Вот, весь в твиде, едет на велосипеде по Кембриджу. Вот он в форме ВМС — будто сошедший со страниц каталога Ralph Lauren. Его одежда не слишком примечательна; в гардеробе нет кричащих нарядов, ультрамодных силуэтов. Он выглядит непринужденно.

Пока его младший брат, энергичный, раскованный принц Эндрю выбирал джинсовые рубашки, свитера для гольфа и брендовые наряды для яхтинга, принц Чарльз не изменял традиционному крою и чуть зауженным на кавалерийский манер брюкам. Сегодня ему 68, и он остается нестареющей иконой стиля, обладая солидным гардеробом, который так и не вышел из моды, потому что никогда в нее не входил.

«Поразительно, что принц Чарльз не следует модным тенденциям, но все равно умудряется выглядеть невероят-но стильно, — говорит основатель марки Hackett Джереми Хекетт. — Он оставался верен двубортным пиджакам, когда все перешли на однобортные. Пусть неосознанно, но он вернул в моду двубортный стиль».

«Я одевался то лучше всех, то хуже всех, — сказал Чарльз на приеме по случаю начала Лондонской недели моды в 2012 году. — Но я продолжаю стоять на своем, и раз в 25 лет неизменно наступает мое время».

Принц Чарльз по время путешествия по Канаде, 1977

Его немодные костюмы шьются (само собой, на заказ) на Сэвил-Роу. Говорят, у него их сотни. Его смокинг (он носит одну и ту же модель уже тридцать лет; Чарльз любил «вещи с дедушкиного плеча», когда фэшн-блогеры еще даже не придумали им название) намеренно напоминает мешковатый кардиган. Его галстуки до смешного узкие и завязаны туго, как удавки. Его парадный серый костюм грубоват и сшит из плотной ткани. Порой он переодевается по пять раз на дню и пользуется услугами четырех-пяти камердинеров, которые следят, чтобы все его вещи были вычищенными, накрахмаленными и висели в шкафах из красного дерева. Чарльзу нравятся пиджаки с билетными карманами и воротниками на кнопке, которую можно застегнуть при неожиданном урагане.

Официальный визит в Австралию и Тасманию, 1974

Чарльз фактически изобрел экстравагантный и при этом сдержанный стиль. Да, Льюисам Хэмилтонам нашего помпезного мира позволено быть рабами моды, выбрасывать деньги на дизайнерские вещи, кичливые аксессуары и неоправданно дорогие ультрамодные и эксклюзивные тряпки. Но принц Чарльз даже до финансового кризиса отдавал предпочтение качественным, прекрасно исполненным вещам, готовым служить ему долгие годы. Он выбирал винтажные ботинки, у которых была своя история. Одна пара его туфель сделана из кожи, которую в XVIII веке перевозило судно, потерпевшее крушение у входа в бухту Плимута.

В Guards Polo Club на гольфе, Виндзор, 1977.

Посещая Саудовскую Аравию, Техас или Афганистан, он надевает местную национальную одежду. Одно из его твидовых пальто принадлежало еще Георгу VI (нафталин во дворце обожают). Ходят слухи, что он приказывает камердинеру гладить даже шнурки. Все это и есть «зацикленность на деталях». Одежда хорошо сидит на нем, потому что он унаследовал от отца подтянутую фигуру. Его любовь к воротничкам и запонкам пошла от одержимого модой двоюродного деда Эдуарда, герцога Виндзорского, который задавал тон надменному, аристократичному стилю двадцатых и тридцатых годов прошлого века.

Официальный монарший визит в Киото, Япония, 1986

Дед Чарльза порадовался бы списку поставщиков одежды для принца. Нужен новый костюм? Чарльз может обратиться к Anderson & Sheppard, Gieves & Hawkes, Ede & Ravenscroft или Benson & Clegg. Обувь можно заказать в Tricker’s, Crockett & Jones и, конечно же, Lobb. Рубашки шьются вручную фирмой Turnbull & Asser. Верхняя одежда? Burberry и Barbour. За кашемировым трикотажем он отправляется севернее, к Johnstons of Elgin. Головные уборы заказывает в Lock & Co Hatters на Сент-Джеймc-стрит.

Ему открыт доступ к роскошной портновской лавке на Сэвил-Роу и бутикам Бонд-стрит. Предшественник модников из Instagram, вместо лайков он получает бонусы на дипломатических встречах. Самый влиятельный посланец британских модных брендов, принц Чарльз, всегда должен быть отглажен и накрахмален. Его следует хранить в оберточной бумаге и как можно чаще проветривать у всех на глазах. ≠