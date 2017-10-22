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в советское время моя мама практиковала занятия йогой и обливание холодной водой. Она приучила меня ходить босиком и спать дома голым, как хиппи, хотя сама работала оператором ЭВМ.

свои любимые джинсы g-star raw я штопал раз десять, потому что не мог найти ничего более комфортного. Они были настоящими боевыми товарищами для меня. Потом их выбросила моя подруга. И я до сих пор не могу смириться с тем, что их больше нет.

иногда я, как девчонка, собираюсь на встречи по несколько часов. Перед Met Gala в Нью-Йорке я не выходил из номера, решив, что выбрал нелепый костюм, в котором похож на мастера Йода.

у каждого мужчины должна быть черная кожаная косуха. Когда ее надеваешь, твое сознание изменяется, и хочется хулиганить.

первый костюм я надел на выставку в ганновере, одолжив его у друга. Пиджак oversize, стиль — «дедушка на ВДНХ, 1931 год». Я со многими пытался пообщаться и сфотографироваться, но люди неохотно шли на контакт. Посмотрев фотографии, я понял почему.

если на вечеринке испачкалась рубашка, самый простой и проверенный способ это замаскировать — вывернуть ее наизнанку.

костюм — это определенный стиль жизни. Раньше я протестовал против него, но к 37 годам стал понимать, что костюм должен быть в гардеробе каждого мужчины.

черный — самый удобный цвет, когда не хватает времени. Но иногда надо ломать матрицу и надевать что-то яркое и вызывающее. Для таких случаев у меня есть несколько курток Opening Ceremony.

мужчины застряли в возрасте 22−25 лет — часы «Электроника», футболки с Гуфи. Мы просто зарастаем щетиной и седыми волосами. ≠









