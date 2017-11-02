Британская криминальная драма Стивена Найта «Острые козырьки» с Киллианом Мерфи в главной роли вызвала новую волну интереса к английскому стилю начала 20 века. Создатели сериала сумели убедительно показать на экране образы времен заката викторианской эпохи с помощью твида, классических костюмов и, конечно, головных уборов, в козырьках которых герои прячут лезвия. Мы не призываем вас полностью копировать стиль персонажей (это было бы слишком), а лишь советуем добавить в свой несколько ключевых элементов. Вот 5 советов, как одеться в стиле сериала «Острые козырьки».

1. Пальто

Если вы хотите повторить образ Томми Шелби, выбирайте пальто свободного кроя с лацканами, удлиненное, однотонное и теплое, чтобы оно могло выдержать мороз в суровом Бирмингеме (или чтобы вы не замерзли по пути из дома в офис). Единственная деталь, которую можно допустить, чтобы разбавить образ и сделать его еще более интересным — лаконичный рисунок «елочка».

Acne Studios / COS

2. Рубашка

Рубашки с круглым воротником — один из главных элементов стиля героев сериала. Можете смело повторить за Киллианом Мерфи и выбрать белый воротник — не ошибетесь. Но если вы предпочитаете более повседневный стиль, то фланелевые рубашки с однотонным округленным воротом — ваш выбор.

Topman / Officine Generale

3. Брюки

Внести в гардероб элемент стиля начала прошлого столетия можно, выбрав широкие брюки из твида, фланели или шерсти, зауженные книзу. Следите за цветовой гаммой — она должна быть сдержанной, поэтому выбирайте оттенки темно-зеленого, синего или коричневого.

Oliver Spencer / COS

4. Ботинки

Идеальные во всех отношениях ботинки обязательны в гардеробе любого современного мужчины. В «Острых козырьках» выбирают обувь из твердой кожи темно-коричневого или черного цвета, обязательно поношенные — это придает им особый лоск. Сочетание с брюками из мягкой фланели точно дает вам право на прогулку по ночному гангстерскому району старого Бирмингема.

Cheaney / Common Projects

5. Многослойность

В сериале Томас Шелби носит под пальто жилет с обязательной деталью — цепочкой для часов. На экране это смотрится великолепно, но на улице большого города в 2017 году будет выглядеть несколько странно. Поэтому мы советуем присмотреться к более сдержанным однотонным кардиганам из шерсти или сорочкам из вельвета или тика.

Barbour x Wood Wood / COS

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