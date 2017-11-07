Армия воинственных блондинок и Аскар Нигамедзянов
11 и 12 ноября в Центре имени Вс. Мейерхольда состоится премьера спектакля «Родина». Режиссер-экспериментатор Андрей Стадников превратил площадку Центра в пирамиду из зрительских кресел, а саму постановку разделил на две части; в первой он показал Россию 1990-х, а во второй — рассказал историю о внутрипартийной борьбе среди большевиков. Один из главных элементов «Родины» — отряд из 48 блондинок, периодически выходящих на сцену на воинственный марш. Накануне премьеры спектакля Esquire попросил исполнителя главной роли Аскара Нигамедзянова представить, что в мире не осталось больше никого, кроме светловолосых женщин.