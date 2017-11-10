Бельгиец Пуаро, вышедший из-под пера англичанки Агаты Кристи в 1920 году, был знаменит не только своим блестящим умом, позволявшим ему раскрывать самые запутанные преступления, но и своим безупречным чувством стиля и безукоризненным соблюдением дресс-кода. К одежде сыщик подходил с такой же ответственностью, как и к уликам. Обычные подозреваемые гардероба Пуаро — формальные костюмы-тройки, скроенные точно по фигуре, длинные пальто и плащи, неизменные шляпа, перчатки и галстук-бабочка. Конечно, все эти предметы были обязательными для мужчины начала прошлого века, когда время текло медленнее и на утренние сборы можно было потратить пару часов вместо пяти минут. Но именно в лице Эркюля Пуаро они подчинены одной идее: каждый костюм создавал образ человека, фанатично следящего за деталями.

В классической экранизации романа Кристи 1974 года Пуаро сыграл Альберт Финни, но сейчас об этом мало кто помнит. Через пятнадцать лет после этого на экраны вышел сериал «Пуаро» с Дэвидом Суше, и именно он, по отзывам критиков, воплотил канонический образ сыщика. Гардероб подбирался настолько тщательно, что дома герой Суше принимает гостей в костюмах, на улицу никогда не выходит без запонок и трости и даже по английским болотам прогуливается в черных лакированных оксфордах. Пуаро никогда не предстает перед зрителем в одном и том же костюме. Зато часто надевает смокинг, и в этом Суше нет равных.

Соревноваться с сериалом, последний сезон которого вышел в 2013 году, взялся любимец англичан Кеннет Брана. В новой полнометражной экранизации «Убийства в Восточном экспрессе» он и режиссер, и исполнитель роли Пуаро. За гардеробы героев отвечает англичанка Александра Бирн. Брана впервые работал с ней на съемках фильма «Гамлет» 1996 года, за который она получила номинацию на «Оскар» как лучший художник по костюмам. В следующий раз они встретились спустя пятнадцать лет в «Торе», и хотя очередной номинации не последовало, представить себе Локи без изумрудного плаща или Хеймдалля без золотых доспехов уже не представляется возможным.

Александра Бирн вольно обращается и с историческими эпохами, и с классическими костюмами. Гардероб Сэмюэла Рэтчетта, которого играет Джонни Депп, — яркий образец американского стиля 1930-х годов: двубортные пиджаки с широкими острыми лацканами, рубашки с длинным воротником и обязательная булавка для галстука. Пуаро же в интерпретации Бирн меняет бабочку на обычный галстук, а белые накрахмаленные рубашки с воротником-стойкой на менее формальные — в полоску, с контрастными воротником и манжетами. Неизменными остаются костюм-тройка в тонкую полоску, запонки, длинное пальто и трость. Представляясь, Пуаро называет себя «возможно, лучшим детективом в мире». За то время, что он (спойлер!) раскроет убийство в знаменитом Восточном экспрессе, демонстрируя безупречные манеры и аристократические привычки, он получит еще одно звание «возможно, самого стильного». ≠

КАК ОДЕТЬСЯ В СТИЛЕ «УБИЙСТВА ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ»

1. Пиджак Stella McCartney 2. Платок Drake’s 3. Шляпа Anderson&Sheppard 4. Перчатки Dents 5. Портфель Berluti

1. Пиджак Kingsman + Harry’s 2. Галстук Turnbull&Asser 3. Зажим для галстука Lanvin 4. Запонки Montblanc 5. Жилет Boss