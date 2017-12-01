На Тео: плащ, костюм, водолазка, оксфорды Ermenegildo Zegna Couture На Адаме: пальто, костюм, поло, оксфорды Ermenegildo Zegna Couture

С момента вашего знакомства прошло уже 12 лет. за это время вы сменили два коллектива, чтобы в итоге остаться вдвоем. редкие браки держатся так долго. в чем секрет?

Тео: Нужно просто организовать музыкальную группу. (Смеется.) Вообще, это самые длительные отношения в моей жизни. При этом мы почти не знали друг друга, когда начали делать музыку вместе. Мы крайне редко ссоримся. Наша музыка — результат совместного творчества, каждый из нас одинаково вкладывается в создание песни, мы учимся друг у друга, только так это и может работать, на мой взгляд.

Адам: Между нами очень простая динамика. Мы делим ответственность поровну, в группе нет главного и нет причин для ссор. Наши характеры и наши взгляды на музыку совпадают, и все, что мы делаем, подчинено одной общей цели.

На Адаме: пиджак, поло, брюки, оксфорды Ermenegildo Zegna Couture На Тео: костюм, майка, хайкеры Ermenegildo Zegna Couture

Алессандро Сартори, креативный директор марки Ermenegildo Zegna, создал для вас специальные концертные костюмы. В компьютерных играх, например, когда получаешь новый предмет одежды, у него всегда есть характеристики, которыми предмет наделяет героя. Скажем, харизма +5, уверенность +10. какие характеристики у ваших концертных костюмов?

Т.: (Смеется.) Эти костюмы — наша вольная интерпретация осенней коллекции Алессандро для Ermenegildo Zegna. В них есть изменения, которые мы внесли вместе с ним, и они сделаны специально для нас. Мы познакомились с Сартори недавно. Он пригласил нас на ужин, признался, что поклонник нашего творчества. Как только Алессандро стал креативным директором Ermenegildo Zegna, сразу связался с нами и предложил обсудить идею создания сценических костюмов. Вчера мы впервые опробовали их на сцене, а потом обсуждали «поведение» одежды во время выступления. Понятно, что модные вещи не предназначены для настолько активного движения, и для команды Алессандро это станет интересной задачей — сделать такую одежду, в которой ты бы о ней даже не думал.

А.: Алессандро приезжал в Лондон, он привез скетчи, мы выбирали понравившиеся нам модели и говорили, что хотели бы увидеть в итоге. Он был очень внимателен, прислушался ко всем нашим просьбам. Я знаю, что мне идет, люблю свободные силуэты, например широкие укороченные брюки с защипами. Я играю на разных музыкальных инструментах, и важно, чтобы на сцене одежда не сковывала мои движения. Ненавижу, когда что-то мне слишком узко и я не могу двигаться. Вчерашний костюм сидел на мне как влитой, не было ни малейшего дискомфорта.

На Адаме: бомбер, водолазка, брюки Ermenegildo Zegna Couture На Тео: пальто, водолазка Ermenegildo Zegna Couture

Какие у каждого из вас любимые группы из Манчестера?

Т.: The Smiths. У них очень английские представления о романтике, мелодиях, текстах. Что бы я ни искал в музыкальной группе, я всегда находил в The Smiths. Еще Oasis. Они писали музыку для людей, их главным желанием было собрать людей вместе. Когда мы сочиняем наши песни, руководствуемся теми же принципами.

А.: Наибольшее влияние на меня оказали, конечно же, Joy Division и The Cure. Оба коллектива вдохновили меня на создание музыки и дали мне ощущение более «темного» индустриального звука. Когда все сходили с ума по Oasis, я продолжал упорно слушать Joy Division. Потом, конечно, и я помешался на Oasis, но это уже было после пика их популярности.

На Адаме: бомбер, майка, брюки Ermenegildo Zegna Couture На Тео: пальто, водолазка, брюки Ermenegildo Zegna Couture

На шоу, вмещающем десятки тысяч человек, сложно даже в первом ряду кого-то увидеть, а когда вы играете небольшие концерты и публика так близко, что вы можете смотреть им в глаза, — как это влияет на ваше выступление?

Т.: В последнее время мы не играем маленькие концерты. Когда ты почти не отделен от публики, играешь в небольшом пространстве, становишься крайне внимательным. Но лично для меня это очень полезный опыт, я люблю наблюдать за публикой во время выступления, ведь именно от нее я и получаю энергию.

А.: Мне очень повезло, у меня худшее зрение на свете. Поэтому, когда мы играем большие концерты, весь зал для меня — размытое пятно. Но на маленьких шоу я вижу все, и это приводит меня в ужас. Люди спрашивают: наверное, страшно выступать перед 50-тысячной толпой? Для меня ровно наоборот! Страшно выступать перед тремя сотнями человек. Можно, пожалуйста, 50-тысячную толпу?

На Адаме: бомбер, водолазка, брюки Ermenegildo Zegna Couture На Тео: пальто, водолазка Ermenegildo Zegna Couture

Самая часто используемая шутка, связанная с названием группы, за семь лет интервью? (англ. hurts — болит)

Т.: Что причиняет самую сильную боль? Если вдуматься, это же довольно странный вопрос. Обычно я рассказываю что-нибудь о «похмелье».

А.: Чаще всего нам задают вопрос о том, что причиняет самую сильную боль. Второй по популярности — «Почему болит?». ≠

Стиль: Алла Алексеевская

Фотограф: Дмитрий Журавлев