К премьере новых «Звездных войн» многие мировые бренды представили капсульные коллекции. Esquire выбрал лучшие и советует, в чем идти на премьеру фильма Райана Джонсона.

Мы из джерси. Часть первая. Денис Глушаков
Далее Мы из джерси. Часть первая. Денис Глушаков
Мы из джерси. Часть третья. Алексей Миранчук.
Далее Мы из джерси. Часть третья. Алексей Миранчук.

ASOS X STAR WARS

Что: свитшот, джоггеры
Цена: ₽3290, ₽2890

В коллекцию Asos вошли свитшоты, футболки, спортивные брюки, носки, халаты Дарта Вейдера и разнообразные аксессуары — от дорожной кружки до музыкального светильника в виде штурмовика. Если хотите однозначно заявить о своей любви к космическим приключениям, надевайте черный свитшот oversize с шахматным принтом и свободные джоггеры в тон с однотонными кроссовками, чтобы не сойти за сумасшедшего.

RAG & BONE x STAR WARS

Что: футболки, брюки, аксессуары
Цена: $200—$800

Пойти в кино в куртке-скафандре, брюках с накладными карманами и в футболке с контрастным принтом в первый день премьеры вы не сможете — продажи стартуют только на следующий день, а тираж коллекции строго ограничен. Но если вам удастся что-то купить, смело надевайте — дроп получился сдержанным и стильным.

COLUMBIA X STAR WARS

Что: верхняя одежда
Цена: $400

Columbia выпустила коллекцию ограниченным тиражом в 1980 изделий (это год, когда на экраны вышли «Звездные войны: Империя наносит ответный удар»). Те, кому все же повезет купить куртку от Columbia, всю зиму смогут чувствовать себя Люком Скайуокером, Ханом Соло или принцессой Леей.

A-COLD-WALL

Что: худи

Цена: ₽23600

Минимализм, правильный крой и спокойные принты одежды британского бренда A-Cold-Wall вполне соответствуют духу «Звездных войн». Советуем присмотреться к однотонному серому худи из нейлона. Он хорош не только для премьеры, но и для трудовых будней.

RAF SIMONS

Что: парка

Цена: ₽126800

Еще одну интерпретацию образа Люка Скайуокера можно обнаружить в коллекции Рафа Симонса — это черная парка oversize с ярко-красным принтом на спине. Мода, как и «Звездные войны», циклична.

ADIDAS

Что: кроссовки

Цена: ₽20600

Обувь настоящего джедая должна быть практичной, удобной и, конечно, в космическом стиле. Модель adidas Originals by Alexander Wang AW Bball Lo идеально соответствует всем этим параметрам.

COTTWEILER

Что: худи

Цена: ₽21800

Если ваш любимый герой Энакин Скайуокер, составить образ в его стиле не так сложно. Берите худи Cottweiler в черном цвете и сочетайте ее с брюками в тон и свободной верхней одеждой.

ADIDAS X STAR WARS

Что: детская одежда

Цена: ₽990 — ₽1890

Если на премьеру новой части вы собираетесь пойти всей семьей, советуем обратить внимание на детскую коллекцию Adidas Star Wars, в которой есть футболка, леггинсы, спортивные брюки и даже пижама. Вещи украшены принтами с СИД-Истребителями и нашивками с изображением Кайло Рена.