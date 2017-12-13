К премьере новых «Звездных войн» многие мировые бренды представили капсульные коллекции. Esquire выбрал лучшие и советует, в чем идти на премьеру фильма Райана Джонсона.

ASOS X STAR WARS

Что: свитшот, джоггеры

Цена: ₽3290, ₽2890

В коллекцию Asos вошли свитшоты, футболки, спортивные брюки, носки, халаты Дарта Вейдера и разнообразные аксессуары — от дорожной кружки до музыкального светильника в виде штурмовика. Если хотите однозначно заявить о своей любви к космическим приключениям, надевайте черный свитшот oversize с шахматным принтом и свободные джоггеры в тон с однотонными кроссовками, чтобы не сойти за сумасшедшего.

RAG & BONE x STAR WARS



Что: футболки, брюки, аксессуары

Цена: $200—$800

Пойти в кино в куртке-скафандре, брюках с накладными карманами и в футболке с контрастным принтом в первый день премьеры вы не сможете — продажи стартуют только на следующий день, а тираж коллекции строго ограничен. Но если вам удастся что-то купить, смело надевайте — дроп получился сдержанным и стильным.

COLUMBIA X STAR WARS

Что: верхняя одежда

Цена: $400

Columbia выпустила коллекцию ограниченным тиражом в 1980 изделий (это год, когда на экраны вышли «Звездные войны: Империя наносит ответный удар»). Те, кому все же повезет купить куртку от Columbia, всю зиму смогут чувствовать себя Люком Скайуокером, Ханом Соло или принцессой Леей.

A-COLD-WALL

Что: худи

Цена: ₽23600

Минимализм, правильный крой и спокойные принты одежды британского бренда A-Cold-Wall вполне соответствуют духу «Звездных войн». Советуем присмотреться к однотонному серому худи из нейлона. Он хорош не только для премьеры, но и для трудовых будней.

RAF SIMONS

Что: парка

Цена: ₽126800

Еще одну интерпретацию образа Люка Скайуокера можно обнаружить в коллекции Рафа Симонса — это черная парка oversize с ярко-красным принтом на спине. Мода, как и «Звездные войны», циклична.

ADIDAS

Что: кроссовки

Цена: ₽20600

Обувь настоящего джедая должна быть практичной, удобной и, конечно, в космическом стиле. Модель adidas Originals by Alexander Wang AW Bball Lo идеально соответствует всем этим параметрам.

COTTWEILER

Что: худи

Цена: ₽21800

Если ваш любимый герой Энакин Скайуокер, составить образ в его стиле не так сложно. Берите худи Cottweiler в черном цвете и сочетайте ее с брюками в тон и свободной верхней одеждой.

ADIDAS X STAR WARS

Что: детская одежда

Цена: ₽990 — ₽1890

Если на премьеру новой части вы собираетесь пойти всей семьей, советуем обратить внимание на детскую коллекцию Adidas Star Wars, в которой есть футболка, леггинсы, спортивные брюки и даже пижама. Вещи украшены принтами с СИД-Истребителями и нашивками с изображением Кайло Рена.