Индустрия мужской моды давно перестала ассоциироваться исключительно со строгими костюмами, редкими показами и отсутствием стритстайла. О возросшем интересе к мужским брендам на рынке модного бизнеса говорит и статистика — аналитики ожидают, что к 2020 году их продажи сравняются с женскими. Вспоминаем, чем запомнился уходящий 2017 год.

Год Вирджила Абло

Бывший стилист Канье Уэста Вирджил Абло — одна из самых обсуждаемых фигур в модном бизнесе наряду с Рафом Симонсом и Джонатаном Андерсоном. За последние пару сезонов бренд Off-White успел получить награду в номинации «лучшая марка уличной одежды премиального класса», обойдя Vetements и Supreme, и стать чуть ли не самым популярным среди мужчин, которым полюбились бесформенные плащи, многочисленные худи и объемные брюки.

Тенденция — ретро костюмы

Галстуки в этом году переживали не лучшие времена, зато костюмы обрели новую жизнь — благодаря мужчинам с хорошим вкусом и дизайнерам, которые покопались в архивах и вернули в моду пиджаки с широкими лацканами, тонкую полоску и свободные брюки. В 2017 на подиумах Vetements, Berluti, Dior Homme, Fendi и других можно было увидеть вариации полосок, клетки, игру с бархатом и вельветом, костюмы-двойки с контрастными деталями и oversize.

Ставка на футбол

В 2017 году было модно не играть в футбол, а играть с футболом (в конце концов, чемпионат мира только впереди). Все началось с Гоши Рубчинского, с его вдохновленных советской экстетикой вещей и бритоголовых моделей, и закончилось тем, что футбол официально стал частью индустрии. Теперь турнирный шарф болельщика можно запросто увидеть на одном из гостей в первом ряду модного показа.

Кристофер Бейли объявил об уходе из Burberry

Спустя 17 лет работы главным исполнительным директором Burberry Кристофер Бейли объявил, что уходит со своего поста в марте 2018 года. За время работы (успевая совмещать творческий труд с руководством бизнес-стратегией бренда) дизайнер сумел возродить легендарную клетку марки, провел несколько унисекс-показов, а также одним из первых стал следовать схеме «see now -buy now». Чем будет в будущем заниматься Бейли и кто заменит его после ухода — пока неизвестно.

Феномен Balenciaga

Balenciaga переживает резкий подъем продаж и играет с модой так, словно целенаправленно решила нарушить все табу. Это принесло французской марке в главе с Демной Гвасалия статус самой популярной в 2017 по версии Business of Fashion и Lyst. Взять хотя бы кроссовки Triple S — самый желанный объект всех модников-мужчин. Демна возвращает аудиторию в прошлое, смело играя со вкусовыми предпочтениями современных модников.

Вещи со смыслом

Почти у каждого бренда как минимум в двух последних сезонах были вещи с посланием. Раф Симонс, например, в 2017 году благодарил и желал хорошего дня, а Dior призывал всех быть феминистами. Еще одна заметная вещь со смыслом — белая футболка с принтом, в которой на сцене появился Фрэнк Оушен. Текст гласил: «Why be racist, sexist, homophobic or transphobic when you could just be quiet?» («Зачем быть расистом, сексистом, гомофобом или трансфобом, когда можно просто промолчать?» — Esq.).

Популяризация уличной моды

Коллаборация Louis Vuitton x Supreme стала беспредецентным успехом, в котором сошлись с одной стороны роскошь и мастерство, с другой — хайп и талант к саморекламе. Последний барьер между миром уличной моды и люксовым сегментом разрушен — если бренд хочет оставаться актуальным, то коллаборации просто необходимы.

Мужчины снова вдохновляют

Сотрудничество брендов с селебрити в этом году было актуально как никогда. Роберт Паттисон с удовольствем появлялся на красной ковровой дорожке в костюмах от Dior, а Джаред Лето со своей любовью к Gucci и вовсе стал героем многочисленных мемов. «Муза» Рафа Симонса, рэпер ASAP Rocky даже посвятил дизайнеру песню, записанную совместно с Фрэнком Оушеном. Она так и называется, RAF.