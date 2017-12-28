14 января пройдет показ Гоши Рубчинского коллекции осень-зима 2018 в Президентском центре Б.Н. Ельцина в Екатеринбурге.

Шоу начнется в 20:00. Чтобы не ограничивать публику, показ будут транслировать на 70-метровом экране в Атриуме Ельцин Центра. Чтобы стать зрителем трансляции, необходима регистрация на сайте .

На показе будет представлена коллаборация с Adidas Football в рамках Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года.

Предыдущие показы Рубчинского прошли в ДК Связи в Санкт-Петербурге и в здании кенигсбергской биржи XIX века в Калининграде.