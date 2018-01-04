20-летний сын рэпера Снупа Догга Корделл Бродус снялся в первой крупной рекламной кампании для бренда MCM. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Все детство Корделл занимался спортом, однако сейчас решил посвятить себя моде и кино. Юноша уже засветился на показах Philipp Plein и Dolce & Gabbana. Кроме того, он занимает пост креативного директора марки одежды Снупа Догга Joyrich. Сейчас Корделл учится в Калифорнийском университете на режиссерском факультете.

Корделл сказал, что примером для него стал его отец. «Я восхищаюсь тем, что он остался верным себе. Он вдохновляет меня, и именно так я себя чувствую — бросаю футбол и следую своей страсти: кино и моде».

В рекламном ролике коллекции весна-лето 2018 сын рэпера снялся с моделями Джасмин Сандерс и Каем Хиллебрандом. В ролике представлены кожаные сумки и одежда MCM.

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