В продажу поступила лимитированная коллекция Гоши Рубчинского и Burberry. Купить одежду можно на сайте Burberry и в некоторых магазинах бренда — полный список также опубликован на сайте модного дома.

Впервые коллекция была представлена в рамках показа российского дизайнера весна-лето 2018. В нее вошли плащи, худи, бомберы, головные уборы и другие вещи. «Капсульная коллекция, навеянная молодежной культурой и популярностью британского футбола в России. В коллекции, сочетающей прошлое с настоящим, представлены изделия в клетку Vintage Check», — говорится на сайте модного дома.

Гоша Рубчинский сам снял лукбук. Серия фотографий была представлена на выставке Here We Are, посвященной показу сентябрьской коллекции Burberry 2017. Книгу с фотографиями можно посмотреть в магазинах Burberry.

