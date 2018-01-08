7 января прошла 75-я церемония «Золотой глобус». Многие голливудские актрисы и актеры пришли на церемонию во всем черном, чтобы поддержать международное движение против против домогательств и сексуального насилия #MeToo. Больше всего наград получили «Большая маленькая ложь» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Список победителей можно посмотреть здесь.

Актрисы объявили о решении прийти в черных нарядах в декабре, что повергло в стресс стилистов и модные дома, потому что наряды, как правило, готовят за несколько месяцев до церемонии. Позднее актеры также объявили о своем намерении поддержать акцию.

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Кроме того, несколько дней назад около 300 голливудских актрис, сценаристов, режиссеров и агентов запустили кампанию Time's Up («Время истекло») по борьбе с домогательствами и дискриминацией по половому признаку. Открытое письмо было опубликовано 1 января в New York Times. Движением создан фонд помощи жертвам насилия и домогательств, в который уже пожертвовано около 13 миллионов долларов. Многие мужчины пришли на «Золотой глобус» с эмблемами Time's Up.

Venturelli / Contributor / Getty Images
Джастин Тимберлейк

Предлагаем взглянуть на знаменитостей, которые решили поддержать акцию протеста. И оценить наряды.

George Pimentel / Contributor / Getty Images
Джессика Бил

George Pimentel / Contributor / Getty Images
Грета Гервиг

George Pimentel / Contributor / Getty Images
Пенелопа Круз

Steve Granitz / Contributor / Getty Images
Кэтрин Зета-Джонс

George Pimentel / Contributor / Getty Images
Риз Уизерспун

Steve Granitz / Contributor / Getty Images
Джессика Честейн

Frazer Harrison / Staff / Getty Images
Милли Бобби Браун

Kevork Djansezian/NBC / Contributor / Getty Images
Анджелина Джоли

Frazer Harrison / Staff / Getty Images
Наоми Кэмпбелл

Frazer Harrison / Staff / Getty Images
Галь Гадот

Steve Granitz / Contributor / Getty Images
Клэр Фой и Мэтт Смит

Steve Granitz / Contributor / Getty Images
Сальма Хайек и Эшли Джадд

George Pimentel / Contributor / Getty Images
Александр Скарсгард

George Pimentel / Contributor / Getty Images
Джеймс Франко

George Pimentel / Contributor / Getty Images
Мэрил Стрип и активистка Ай-Джен Пу

George Pimentel / Contributor / Getty Images
Николь Кидман

George Pimentel / Contributor / Getty Images
Элизабет Мосс

George Pimentel / Contributor / Getty Images
Эмилия Кларк и Кит Харингтон

Venturelli / Contributor / Getty Images
Крис Хемсворт

George Pimentel / Contributor / Getty Images
Диана Крюгер

George Pimentel / Contributor / Getty Images
Сирша Ронан

George Pimentel / Contributor / Getty Images
Сэм Рокуэл

George Pimentel / Contributor / Getty Images
Эван Макгрегор

Kevin Winter / Staff / Getty Images
Азиз Ансари

Впрочем, не обошлось и без нарушителей дресс-кода.

Neilson Barnard/NBCUniversal / Contributor / Getty Images
Актриса Бланка Бланко

Frazer Harrison / Staff / Getty Images
Актриса Барбара Мейер

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