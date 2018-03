7 января прошла 75-я церемония «Золотой глобус». Многие голливудские актрисы и актеры пришли на церемонию во всем черном, чтобы поддержать международное движение против против домогательств и сексуального насилия #MeToo. Больше всего наград получили «Большая маленькая ложь» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Список победителей можно посмотреть здесь.

Актрисы объявили о решении прийти в черных нарядах в декабре, что повергло в стресс стилистов и модные дома, потому что наряды, как правило, готовят за несколько месяцев до церемонии. Позднее актеры также объявили о своем намерении поддержать акцию.

Кроме того, несколько дней назад около 300 голливудских актрис, сценаристов, режиссеров и агентов запустили кампанию Time's Up («Время истекло») по борьбе с домогательствами и дискриминацией по половому признаку. Открытое письмо было опубликовано 1 января в New York Times. Движением создан фонд помощи жертвам насилия и домогательств, в который уже пожертвовано около 13 миллионов долларов. Многие мужчины пришли на «Золотой глобус» с эмблемами Time's Up.

Venturelli / Contributor / Getty Images Джастин Тимберлейк

Предлагаем взглянуть на знаменитостей, которые решили поддержать акцию протеста. И оценить наряды.

George Pimentel / Contributor / Getty Images Джессика Бил

George Pimentel / Contributor / Getty Images Грета Гервиг

George Pimentel / Contributor / Getty Images Пенелопа Круз

Steve Granitz / Contributor / Getty Images Кэтрин Зета-Джонс

George Pimentel / Contributor / Getty Images Риз Уизерспун

Steve Granitz / Contributor / Getty Images Джессика Честейн

Frazer Harrison / Staff / Getty Images Милли Бобби Браун

Kevork Djansezian/NBC / Contributor / Getty Images Анджелина Джоли

Frazer Harrison / Staff / Getty Images Наоми Кэмпбелл

Frazer Harrison / Staff / Getty Images Галь Гадот

Steve Granitz / Contributor / Getty Images Клэр Фой и Мэтт Смит

Steve Granitz / Contributor / Getty Images Сальма Хайек и Эшли Джадд

George Pimentel / Contributor / Getty Images Александр Скарсгард

George Pimentel / Contributor / Getty Images Джеймс Франко

George Pimentel / Contributor / Getty Images Мэрил Стрип и активистка Ай-Джен Пу

George Pimentel / Contributor / Getty Images Николь Кидман

George Pimentel / Contributor / Getty Images Элизабет Мосс

George Pimentel / Contributor / Getty Images Эмилия Кларк и Кит Харингтон

Venturelli / Contributor / Getty Images Крис Хемсворт

George Pimentel / Contributor / Getty Images Диана Крюгер

George Pimentel / Contributor / Getty Images Сирша Ронан

George Pimentel / Contributor / Getty Images Сэм Рокуэл

George Pimentel / Contributor / Getty Images Эван Макгрегор

Kevin Winter / Staff / Getty Images Азиз Ансари

Впрочем, не обошлось и без нарушителей дресс-кода.

Neilson Barnard/NBCUniversal / Contributor / Getty Images Актриса Бланка Бланко

Frazer Harrison / Staff / Getty Images Актриса Барбара Мейер

