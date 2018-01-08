7 января прошла 75-я церемония «Золотой глобус». Многие голливудские актрисы и актеры пришли на церемонию во всем черном, чтобы поддержать международное движение против против домогательств и сексуального насилия #MeToo. Больше всего наград получили «Большая маленькая ложь» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Список победителей можно посмотреть здесь.
Актрисы объявили о решении прийти в черных нарядах в декабре, что повергло в стресс стилистов и модные дома, потому что наряды, как правило, готовят за несколько месяцев до церемонии. Позднее актеры также объявили о своем намерении поддержать акцию.
Кроме того, несколько дней назад около 300 голливудских актрис, сценаристов, режиссеров и агентов запустили кампанию Time's Up («Время истекло») по борьбе с домогательствами и дискриминацией по половому признаку. Открытое письмо было опубликовано 1 января в New York Times. Движением создан фонд помощи жертвам насилия и домогательств, в который уже пожертвовано около 13 миллионов долларов. Многие мужчины пришли на «Золотой глобус» с эмблемами Time's Up.
Предлагаем взглянуть на знаменитостей, которые решили поддержать акцию протеста. И оценить наряды.
Впрочем, не обошлось и без нарушителей дресс-кода.
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