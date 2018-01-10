Под занавес лондонской Недели моды прессе и байерам показали новую осенне-зимнюю коллекцию Belstaff. В ней нет ничего нового, а оно и не нужно — креативный директор бренда Дельфина Нину уверена, что старое гораздо лучше. Коллекцию назвали Trialmaster в честь знаменитой вощеной куртки, впервые выпущенной в 1948 году к мотоциклетной гонке Scottish Six Day Trial — знаменитой Шотландской шестидневке. Куртка тогда произвела фурор среди участников — она не сковывала движений, не мокла и не продувалась из-за пропитки, а в 4 просторных накладных кармана помещалось все, что гонщику необходимо иметь под рукой.
В 1964-ом году в аналогичном шестидневном заезде в восточной Германии принял участие Стив Маккуин (в составе американской команды). Официальным спонсором той шестидневки была компания Barbour. Однако Belstaff утверждают, что Стив выступал именно в их куртках, меняя в ходе гонки вощеную на кожаную. В 2006 году бренд купил на аукционе (внимание, за $35000) одну из тех самых спорных курток, а в 2007 в знак особой уверенности в своей правоте выпустил специальную «историческую» линию Steve McQueen Celebration, посвященную своему знаменитому адепту.
На лондонской презентации Belstaff, кстати, куртку Маккуина тоже показывали. Вдоль одной стены выстроились архивные экземпляры, вдоль другой — модели в одежде из новой коллекции. Ее главный перл — кожаная версия жакета Trialmaster из мягкой наппы цвета красного дерева.
Ровно такую, только без клепок, носил загадочный Бенджамин Баттон в исполнении Брэда Питта. Продакт-плейсмент, кстати говоря, — конек бренда. Где только куртки Belstaff не мелькали: и в «Бесславных ублюдках», и в «Отступниках», и в «Темном рыцаре», и во многих других фильмах. А Шерлок из одноименного сериала носит их двубортное пальто.
В общем, у Barbour есть альтернатива, и очень достойная (временами воинственная). В наших погодных реалиях вечного межсезонья куртка Belstaff — вещь более чем актуальная. В России флагманских магазинов марки пока нет. Покупку можно сделать в универмаге или на официальном