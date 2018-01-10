Под занавес лондонской Недели моды прессе и байерам показали новую осенне-зимнюю коллекцию Belstaff. В ней нет ничего нового, а оно и не нужно — креативный директор бренда Дельфина Нину уверена, что старое гораздо лучше. Коллекцию назвали Trialmaster в честь знаменитой вощеной куртки, впервые выпущенной в 1948 году к мотоциклетной гонке Scottish Six Day Trial — знаменитой Шотландской шестидневке. Куртка тогда произвела фурор среди участников — она не сковывала движений, не мокла и не продувалась из-за пропитки, а в 4 просторных накладных кармана помещалось все, что гонщику необходимо иметь под рукой.

Стив Маккуин на Шестидневных соревнованиях, Эрфурт, Германия, 1964

В 1964-ом году в аналогичном шестидневном заезде в восточной Германии принял участие Стив Маккуин (в составе американской команды). Официальным спонсором той шестидневки была компания Barbour. Однако Belstaff утверждают, что Стив выступал именно в их куртках, меняя в ходе гонки вощеную на кожаную. В 2006 году бренд купил на аукционе (внимание, за $35000) одну из тех самых спорных курток, а в 2007 в знак особой уверенности в своей правоте выпустил специальную «историческую» линию Steve McQueen Celebration, посвященную своему знаменитому адепту.

Стив Маккуин на Шестидневных соревнованиях, Эрфурт, Германия, 1964

На лондонской презентации Belstaff, кстати, куртку Маккуина тоже показывали. Вдоль одной стены выстроились архивные экземпляры, вдоль другой — модели в одежде из новой коллекции. Ее главный перл — кожаная версия жакета Trialmaster из мягкой наппы цвета красного дерева.

Belstaff осень-зима 2018

Ровно такую, только без клепок, носил загадочный Бенджамин Баттон в исполнении Брэда Питта. Продакт-плейсмент, кстати говоря, — конек бренда. Где только куртки Belstaff не мелькали: и в «Бесславных ублюдках», и в «Отступниках», и в «Темном рыцаре», и во многих других фильмах. А Шерлок из одноименного сериала носит их двубортное пальто.

Брэд Питт в фильме «Загадочная история Бенджамина Баттона», 2009

В общем, у Barbour есть альтернатива, и очень достойная (временами воинственная). В наших погодных реалиях вечного межсезонья куртка Belstaff — вещь более чем актуальная. В России флагманских магазинов марки пока нет. Покупку можно сделать в универмаге или на официальном сайте . Там самые классические вощеные модели Roadmaster и Trialmaster стоят по $795 каждая. И это долгосрочное вложение.

Куртка Belstaff Roadmaster, $795, belstaff.com