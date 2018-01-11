93-й сезон выставки мужской моды Pitti Uomo во Флоренции в самом разгаре. На сей раз специальными гостями смотра стали концептуалисты из Японии — Undercover и Takahiromiyashita The Soloist. Увидеть их новые творения, а также работы других участников приехали главные модники мира. В перерывах между шоу и презентациями они гуляют по двору Fortezza da Basso, изредка выбираясь за крепостные стены на флорентийские улицы. Предлагаем взглянуть на их модные экзерсисы и, быть может, взять на заметку пару-тройку трюков.
Модные парни на Pitti Uomo 93
Самые интересные streetstyle-образы с флорентийской выставки.