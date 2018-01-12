Появлением не только спортивных, а вообще свитеров в наших гардеробах мы обязаны медикам и лыжникам. В конце XIX века существовала такая практика: доктора рекомендовали пациентам с лишним весом выполнять физические упражнения в теплой вязаной кофте, чтобы те скорее пропотели. Даже название «свитер» произошло от английского слова sweat, что в переводе означает «пот».

В XX веке с введением в программу зимней Олимпиады состязаний по беговым и горным лыжам этот до селе не самый популярный предмет гардероба зажил новой жизнью. Лыжи мигом стали любимым видом спорта звезд и аристократов. А свитер — их верным спутником. На заснеженных альпийских склонах даже в солнечные дни прохладно. Свитера в ту пору носили самые простые — с высоким горлом, крупной вязки, с косами и скандинавскими узорами, порой по несколько штук сразу — для тепла. Пуховиков тогда еще не было.

Молниями воротники-стойки обзавелись позже. Это нововведение превратило свитер в универсальную, максимально практичную вещь. Он греет на совесть, но как только почувствуете, что становится жарко, расстегните молнию, комфорт вам обеспечен. Для лыжников эта возможность «подышать» более чем актуальна.

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Но место свитеру отнюдь не только в горах. В любом путешествии, да и просто в городе он нам тоже очень пригодится. Свитер на молнии давно совершил экспансию в повседневный гардероб и даже успел обзавестись стереотипными представлениями о себе. Есть в этом предмете что-то ретрофутуристичное из 70-х, когда в моде было все с воротником поло, и что-то из 90-х — у Чендлера, Росса и Джо в «Друзьях» такие точно были.

Предлагаем три способа надеть этот свитер сейчас. Есть повод немного понастольгировать.

1. С вельветовыми брюками

Вельвет уже второй сезон — всеобщий любимец (спасибо Миучче Прада), и будущей осенью в фаворитах останется (Оливер Спенсер, дизайнеры Joseph, Band of Outsiders и другие гарантируют). Так что вельветовые брюки не помешают. В паре со свитером на застежке они достигнут практически оптимального, с точки зрения моды, градуса старомодности. Собьем его немного «уродливыми» кроссовками и носками подростка-футболиста. Брюки не подворачивайте, а заправьте в носки, так веселее.

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2. С костюмом-двойкой

То есть вместо рубашки. Она зимой не всегда уместна, а водолазка порядком надоела. Темно-синий свитер тонкой вязки на молнии (застегнуть ее или расстегнуть — дело ваше) прекрасно подойдет к светло-серому костюму. Обувь — лаковые туфли, если нужно выглядеть официально. Если нет — кроссовки, хоть те самые «уродливые» из предыдущего комплекта.

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3. С трениками

Третий вариант — самый расслабленный. Что может быть удобнее спортивных брюк? Ничего. Спортивный свитер на молнии составит им идеальную компанию (олимпийка или анорак сверху приветствуются, хотя идеальная верхняя одежда тут, конечно, грубая пацанская дубленка, чтоб 90-ми веяло за версту). Надевайте ко всему этому кеды-носки из первой футбольной коллекции нашего самого знаменитого в мире моды соотечественника и «фанатский» шарф не забудьте.