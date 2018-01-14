Кто, как не Гоша Рубчинский покажет мировой модной братии настоящую русскую зиму? Вчера самые самоотверженные ее представители собрались в Екатеринбурге, где уже ударили крещенские морозы, смотреть показ его осенне-зимней коллекции. Для большинства эта поездка — экзотика, граничащая с экстримом, но чего не сделаешь ради любимого. Даже Стефано Пилати приехал.
Где
В качестве локации Гоша выбрал местный Ельцин-центр, где прежде гремели разве что Уральские биеннале, лекции РАН и форумы молодых журналистов. Теперь это по‑настоящему модное место и не только из-за ностальгии по 90-м и футуристичного внешнего вида. Вот так он выглядел вчера. Размах впечатляющий.
Как
Показ проходил в модном сейчас формате иммерсивного шоу. Подиума, понятное дело, не было. Модели решительным шагом ходили по всему зданию, по лестницам и залам, петляя среди гостей и время от времени пробивая себе путь локтями. Финальная проходка выглядела вот так. Говорят, никто не подрался.
Коллаборация с Adidas Football
Гоша продолжает свой футбольный проект (напомним, что в прошлом году в преддверии чемпионата мира 2018 он заключил контракт с Adidas Football). На сей раз заветный логотип красовался не только на одежде, но и на головах моделей — некоторым самоотверженным «три полоски» выбрили прямо на лбу. Ну, или чуть выше.
Другие коллаборации
Adidas в списке соавторов Гоши не единственный. В коллекции есть кашемировые пальто и плащи Burberry (уже второй сезон), деним Levi's и ботинки Dr. Martens.
Финал
Завершилось шоу хоровым исполнением песни «Гудбай, Америка» группы Наутилус Помпилиус. Гимн прозападных движений времен перестройки. Пели сами модели хриплыми ломающимися голосами — очень душевно. Некоторые гости даже прослезились под «Мне стали малы твои тертые джинсы».