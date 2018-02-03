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Венсана Касселя либо люто ненавидят, либо восхваляют, причем за все — за работу в кино, отношения с женщинами и за манеру одеваться, в том числе. Ее, кстати, трудно назвать истинно французской. Бывший супруг Моники Беллуччи и обладатель премии «Сезар» — щеголь, но ироничный: он непременно разбавит строгость костюма-двойки белоснежными кроссовками, яркими очками или рубашкой в гавайском стиле. В этом весь Венсан. Esquire собрал 9 неотъемлемых деталей его стиля, которые не лишним будет взять на вооружение.

1. Простая обувь

Как мы уже сказали, Кассель любит разбавить свой образ с помощью обуви, будь то белые кроссовки Nike Air Force, замшевые ботинки на шнурках или слипоны на толстой подошве. Отличный ход наперекор скучному формальному дресс-коду.

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2. Пальто

Касселю идет черный, и он об этом прекрасно знает, поэтому выбирает верхнюю одежду, выполненную в темных тонах. Актер предпочитает лаконичные фасоны, объемный крой и высокие воротники, а мы — любуемся.

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3. Костюм

Актер носит однобортные пиджаки, классические фраки и костюмы в тонкую полоску с черными футболками, пуловерами, белыми кроссовками или мокасинами на босу ногу. Классика не должна быть слишком серьезной.

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4. Борода

Касселя красит любая растительность на лице: и легкая небритость, и скромная короткая борода (как в фильме «Мой король»), и густая шевелюра. О мелких кудрях и неравномерной седине даже говорить нечего.

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5. Белая рубашка

Классические белые рубашки смотрятся на Венсане совершенно по‑особенному. Может быть, благодаря его манере наскоро подвернуть рукава, расстегнуть пару верхних пуговиц или нарочито небрежно заправить рубашку в джинсы.

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6. Броские очки

К слову об интересных деталях: аксессуары, которые выбирает Кассель, зачастую не просто красивое дополнение, а гвоздь программы. Очки непременно в необычной оправе или с яркими стеклами. С оранжевыми, например.

7. Плоская кепка

В шляпе Венсана редко увидишь. А вот плоские кепки с твердым козырьком он явно любит и, похоже, это взаимно.